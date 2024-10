Schwabing:Falschparker und sein Kumpel attackieren Polizisten

Ein Falschparker soll gemeinsam mit einem Freund in Schwabing zwei Polizistinnen und einen Polizisten attackiert haben. Die beiden Beamtinnen hatten nach Angaben eines Sprechers der Polizei am Dienstagnachmittag ein Auto entdeckt, das in einer Feuerwehreinfahrt in der Belgradstraße parkte. Sie schrieben gerade einen Strafzettel, als ein 23-Jähriger auf sie zukam.