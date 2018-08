21. August 2018, 10:53 Uhr Verkehr Wenn Google eine Seitenstraße in Schwabing verstopft

Navigationsgeräte zeigen einen kaum bekannten Zubringer zum Mittleren Ring als Standardroute an - nun rauschen zum Entsetzen der Anwohner täglich Hunderte Autos durch die enge Gundelindenstraße.

Von Stefan Mühleisen, Schwabing

Im Zeitraffer sieht es noch bedrohlicher aus, was da tagtäglich vor Winfried Langes Haustüre vorbeirollt. Der 57-jährige Servicetechniker hat unlängst von seiner Wohnung im zweiten Stock aus mit dem Handy die Auto-Karawane gefilmt, eine schier endlose Kette an Fahrzeugen quält sich da durch die enge Gundelindenstraße in Schwabing. "Google flutet unserer Wohngebiet", sagt Lange sichtlich erzürnt - und mehr als ein Dutzend Nachbarn nicken erbost. "Ganz Europa fährt mittlerweile hier durch", kommentiert eine Anwohnerin wütend.

Es herrscht eine ohnmächtige Wut auf die großen Routenplanerdienste, die aus heiterem Himmel alle Welt mit ihren Autos durch die kleine Seitenstraße lotsen. Der Verdruss über das alltägliche Getümmel ist mittlerweile schon bis zum städtischen Kreisverwaltungsreferat (KVR) durchgedrungen. Und die Behörde hat auch schon eine Idee für die Lösung des Problems.

Die Gundelindenstraße ist eine enge, verkehrsberuhigte Einbahnstraße im Schwabinger Biederstein-Viertel; sie verbindet in west-östlicher Richtung die Ungererstraße mit der Biedersteiner Straße auf einer Länge von etwa 300 Metern. Am östliche Ende, Ecke Biedersteiner Straße, gibt es jene Besonderheit, die für den Ansturm der Autofahrer verantwortlich ist: eine bisher kaum bekannte Auffahrt zum Mittleren Ring Richtung Süden, kein Schild weist darauf hin - nur Ortskundige wussten bisher, dass man dort zum Isarring vor die Einfahrt zum Biederstein-Tunnel gelangt. Doch Ende April, so erzählen es die Anwohner, haben der Internetriese Google sowie Navigationssystemanbieter den Schleichweg offenbar entdeckt - und böten die Route nun als bevorzugte Passage an.

"Plötzlich waren die Schleusen offen", berichtet Winfried Lange. Er steht an der Ecke zur Ungererstraße, umringt von 15 Nachbarn. Sie sind gekommen, um ihren Ärger Luft zu machen, dass ihre Straße nun als offizieller Etappenabschnitt für den Nord-Süd-Transit durch München gilt. Nach der Zählung von Anwohner Reinhold Kocaurek frequentierten normalerweise nur bis zu 32 Autos tagsüber die Gundelindenstraße. Doch seit einigen Wochen will er in der Hauptverkehrszeit zwischen 16 und 19 Uhr 450 bis 600 Fahrzeuge festgestellt haben, "bis zu 2000 pro Rushhour", wie er sagt. Den Leuten, so ergänzt Winfried Lange, könne man ja gar keinen Vorwurf machen. "Die fahren einfach die Route, die ihnen das Navi vorschlägt."

Allerdings sind viele darunter, die das rücksichtslos tun. "Die fahren hier mit einem Affenzahn durch, an Tempo 30 hält sich kaum jemand", sagt Theresia Siller. Die 81-Jährige berichtet überdies, viele Autofahrer würden die Rechts-vor-Links-Regelungen missachten. "Radfahren ist da lebensgefährlich", sagt sie. Ihre Ungeduld brächten so einige durch nachdrückliches Hupen zum Ausdruck, sollte ein Radler mal die Autokolonne einbremsen, erzählt Siegfried Nadler. "Die sind ziemlich aggressiv." Ideen für eine Abhilfe haben die Anwohner schon: ein Abbiege-Verbot an der Ungererstraße, die Einbahnstraße umkehren oder schlicht die Zufahrt zum Mittleren Ring während des Berufsverkehrs sperren. "Es kann nicht sein, dass ein privates Unternehmen beliebig Verkehrsströme in der Stadt lenkt", sagt Reinhold Kocaurek.

Doch ist das wohl möglich, wie die städtische Verwaltung sinngemäß bestätigt. "Es gibt für das Kreisverwaltungsreferat keine Möglichkeit, rechtlich bindend auf die Hersteller von Navigationssoftware einzuwirken, bestimmte Routen nicht mehr zu verwenden", teilt KVR-Sprecher Johannes Mayer mit. Allerdings kann die Behörde die Verkehrsregelung ändern - und genau das will das KVR für die Gundelindenstraße jetzt prüfen. Navigationssysteme halten sich bei ihren Routenempfehlungen an die aktuellen Anordnungen, die sich ständig ändern können. Deshalb rufen die Anbieter zwei Mal jährlich im KVR Korrekturen ab. "Hier können wir ansetzen", sagt Mayer. Die Lösung könne eine "Anlieger frei"-Regelung für die Gundelindenstraße sein. Mayer: "Die Navigationsprogramme sollten dann nach dem nächsten Update keinen Verkehr mehr durch die Straße leiten." Dazu müssten jedoch verlässliche Verkehrszahlen erhoben werden - nach der Sommerpause soll es damit losgehen.