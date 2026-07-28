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Kabarett in MünchenLach- und Schießgesellschaft kehrt zurück nach Schwabing

Lesezeit: 3 Min.

Till Hofmann (links) und Lorenz Seib stellen die neuen Pläne bei einer Pressekonferenz vor.
Till Hofmann (links) und Lorenz Seib stellen die neuen Pläne bei einer Pressekonferenz vor. Oliver Hochkeppel

Die Kabarettbühne wird Partner des Tams-Theaters, gleich gegenüber der alten Heimat. Von der Kooperation profitieren beide.

Von Oliver Hochkeppel

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„Die Odyssee scheint ein Leitmotiv des Jahres 2026 zu sein“, schreibt die Lach- und Schießgesellschaft in der Mitteilung zu einer Pressekonferenz am vergangenen Dienstag. Die berühmteste Kabarettbühne der Republik war ja nach vielen Betreiber-Irrfahrten am Ende zum nicht einmal mehr geduldeten Gast im zur Gastronomie umgewandelten eigenen „Laden“ geworden und hatte dann im ehemaligen Kleinen Konzertsaal im Fat Cat ein Interimsquartier gefunden. Früh war allerdings klar, dass diese Zwischennutzung ein früheres Ende findet als erhofft. Wie alle anderen Fat-Cat-Nutzer muss auch die Lach- und Schießgesellschaft im September wieder aus dem Alten Gasteig ausziehen. Und war deshalb schon seit Längerem wieder auf der Suche nach einer neuen Heimat.

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