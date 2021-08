In Tokio gab es Silber für das deutsche Tischtennis-Team: Wer in diesen Sport reinschnuppern will, kann dies jeden Montag im ASZ Schwabing an der Hiltenspergerstraße 76 tun. Mitmachen kann jeder, egal ob schon fit im Pingpong oder absoluter Anfänger. Beginn ist um 14 Uhr, eine Anmeldung unter der Telefonnummer 3000 76 60 ist erforderlich. Kostenbeitrag: 1,50 Euro.