16. August 2018, 17:17 Uhr Schwabing 60 Meter hoher Wohnturm soll an der Schleißheimer Straße entstehen

Auf dem Gelände des ehemaligen Karmelitinnen-Klosters ist der Bau eines bis zu 60 Meter hohen Wohnhauses geplant.

Die Nachbarn sind davon allerdings nicht begeistert, außerdem ist die Eigentumsstruktur des Grundes noch nicht geklärt.

Walter Klein (SPD), Vorsitzender des örtlichen Bezirksausschusses Schwabing-West, fordert, dass das Gebäude nicht höher als gut 50 Meter werden soll.

Von Jerzy Sobotta, Schwabing

Ein hölzernes Kreuz und eine Statue von Jesus mit segnender Hand erinnern noch an den kleinen Klosterfriedhof. Hier beteten jahrzehntelang die Schwestern der Karmelitinnen vom Göttlichen Herzen Jesu für ihre verstorbenen Ordensmitglieder. Heute steht das Klostergebäude an der Schleißheimer Straße 278 leer. Am Zaun hängt ein frisches grünes Plakat mit der Aufschrift "SSN-Group".

Der Schweizer Investor mit Firmensitz in Zug plant auf dem ehemaligen Kloster-Gelände bis 2021 ein "attraktives und vielseitiges Quartier", wie auf der Website zu lesen ist. Der Wohnkomplex umfasst ein bis zu 60 Meter hohes Wohnhochhaus sowie kleinere Wohngebäude. An der Ecke Schleißheimer Straße und Petuelring sollen bis zu 300 neue Wohnungen entstehen. Das Projekt trägt den Titel "Covent Garden" - in Anlehnung an das luxuriöse Londoner Stadtviertel. 2019 sollte Baubeginn sein, doch der wird sich wohl verzögern.

Grund dafür könnten die Nachbarn sein. Zwischen den Klostermauern und dem ehemaligen Nonnenfriedhof steht seit gut dreißig Jahren ein fünfstöckiges Haus mit 77 Eigentumswohnungen. Und von einem Hochhaus vor ihren Balkonen sind sie nicht gerade begeistert. "Unsere Vorstellungen liegen meilenweit auseinander. Deshalb waren auch die Gespräche mit dem Investor nicht fruchtbar", sagt Silvia Mittermaier vom Verwaltungsbeirat der Eigentümergemeinschaft an der Schleißheimer Straße 280 und 280a.

Ein Entwurf des Münchner Architekturbüros Allmann Sattler Wappner zeigt sechs Wohnhäuser mit begrünten Dächern und Fassadenelementen. Das Hochhaus an der Straßenecke überragt die übrigen Gebäude, auch das Wohnhaus der Eigentümergemeinschaft. Auf dem 11 000 Quadratmeter großen Areal sollen gemäß den Plänen Wohnungen mit einer Geschossfläche von insgesamt 30 000 Quadratmetern entstehen. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt nach SSN-Angaben 196 Millionen Euro. "Die Planungen befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium", betont Firmensprecherin Edith Müller.

Die SSN-Group realisiert derzeit insgesamt 14 Großprojekte in Deutschland und der Schweiz, darunter Luxusapartments in Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main. Auch in München werden die Wohnungen "aufgrund der sehr guten Lage im mittleren bis gehobenen Preissegment sein", teilt Müller mit. Ein Architekturwettbewerb sei nicht geplant.