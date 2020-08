Wenn Künstler in diesen Corona-Zeiten ihre Ateliers öffnen, also Ateliertage veranstalten, dann ist das wegen der Hygieneschutzvorgaben eine gehörige organisatorische Herausforderung. Bernhard Springer kann das bestätigen. Er ist Sprecher des Organisationskomitees für die Domagk-Ateliertage im städtischen Atelierhaus am Domagkpark, die von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. September, eben nicht wegen Corona ausfallen - sondern zum bereits 27. Mal stattfinden werden. "Es gibt einige Einschränkungen, aber der Kunstgenuss ist gesichert", sagt Springer.

Eingeschränkt ist vor allem die Zahl der Besucher. Nur 400 dürfen gleichzeitig aufs Gelände und bei freiem Eintritt die Werke von gut 70 Künstlern in 60 Ateliers sowie Live-Musik auf der Bühne im Innenhof genießen. Sie könne sich dann entweder von Kunsthistorikerin Melanie Fürst herumführen lassen oder auf eigene Faust den am Boden aufgemalten Pfeilen durch die Ateliers folgen, mit angelegtem Mund-Nase-Schutz freilich. Ob das Kreisverwaltungsreferat an den Vorgaben noch nachjustiert, war zunächst noch unklar.

Eröffnet wird der Veranstaltungsreigen an der Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße 30 am Freitag um 18.30 Uhr; er läuft an allen drei Tagen bis 22 Uhr; Samstag und Sonntag ist jeweils von 14 Uhr an geöffnet. Zu erleben gibt es neben den vielfältigen Werken in den Ateliers auch Skulpturengärten und Videoprojektionen im Außenbereich; mit Essen und Getränken kann man sich an Foodtrucks versorgen. Höhepunkt des Live-Musik-Line-ups bildet die erfolgreiche Münchner Formation Embryo (Samstag, 20.30 Uhr), flankiert von Seda und Lovepil (Freitag, 19.30 und 21 Uhr) sowie ex 120, zlep und Death in Rome (Sonntag, 18.30, 19.30 und 20.30 Uhr). Die koreanische Rockband Digut gibt am Samstag um 19.30 Uhr ihr Debüt auf der Domagk-Bühne. Parallel läuft in der Halle 50, dem Ausstellungsraum der Domagkateliers, die Schau "Was soll das", kuratiert von den Künstlerinnen Agnieszka Kaszubowska und Lia Melissa Wehrs.