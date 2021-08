Von Ellen Draxel, Schwabing

Auf der Grünfläche am Elisabethplatz soll eine Freischankfläche für den Interimsmarkt entstehen. Einen genauen Zeitpunkt gibt es bislang nicht, die temporäre Öffnung der 800 Quadratmeter großen, von Bäumen beschatteten Wiese direkt hinter den Verkaufscontainern ist inzwischen aber zumindest sowohl vom Planungs- als auch vom Baureferat abgesegnet. Geplant ist ein direkter Zugang vom Markt aus, versiegelt werden darf die Fläche jedoch nicht. Auch Bäume und Sträucher müssen unangetastet bleiben. Der Enge zwischen den Ständen in der schmalen Gasse sollte damit dennoch künftig leichter zu entkommen sein.

Die Marktleute selbst hatten Sitzgelegenheiten unter Bäumen bereits im vergangenen Herbst angeregt, Stadträtin Evelyne Menges (CSU) und Westschwabings Lokalpolitiker gossen den Vorschlag in Antragsform. Leider sei die Realisierung "eine unfassbar zähe Angelegenheit", sagt Marktsprecher Karl Huczala. Er hofft auf baldige Umsetzung.

Momentan allerdings plagen die Händler ganz andere Sorgen. "Wir haben massive Parkplatzprobleme", sagt Huczala. Einfach war die Parksituation im Viertel noch nie, nicht umsonst gilt in der Ecke ein Parkraummanagement. Aber durch die Baustelle und eine zusätzliche Umwandlung von Stellflächen in Radparkplätze direkt vor dem benachbarten Gisela-Gymnasium habe sich die Lage für Marktleute und Anwohner zusätzlich verschlechtert, so der Sprecher. Das Problem: Auf der für den Markt ausgewiesenen Lieferzone, die Platz für drei bis vier Transporter bietet, dürfen die Fahrzeuge nur kurzzeitig parken. Sie werden aber den ganzen Tag gebraucht und stehen dort daher oft ganztags. Die Folge sind Knöllchen an der Windschutzscheibe. "Wir haben alle unsere gewerblichen Ausweise, trotzdem zahle ich gerade wöchentlich hundert Euro an Strafzetteln", sagt Huczala. Die Bitte der Händler lautet daher, die Lieferzone umzudeklarieren: in einen unbegrenzt nutzbaren Parkraum für die Marktleute.