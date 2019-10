"I am not alone - Weltmusik ohne Grenzen". Unter diesem Motto ist am Samstag, 19. Oktober, ein besonderes Ensemble in der früheren Garnisonskirche St. Barbara an der Infanteriestraße 15 zu erleben. Rund 70 Sänger und Sängerinnen, alles Ehemalige des Sophie-Scholl- und Michaeli-Gymnasiums plus einige Eltern und Lehrer, interpretieren mit Unterstützung einer Band aus Profimusikern eigenwillige Arrangements. Zu hören sind Lieder von Jason Mraz, Mumford & Sons und Linkin Park, aber auch afrikanische, südamerikanische und hawaiianische Klänge sowie Eigenkompositionen. Dass es die Ehemaligenchöre überhaupt gibt, ist dem Ehepaar Eva und Bernd Lücking zu verdanken. Beide haben Schulmusik an der Münchner Musikhochschule studiert, Eva Lücking zusätzlich Gesang und ihr Mann "Rhythmik". Seit mehr als 30 Jahren unterrichten sie nun Musik an zwei Gymnasien, in Schwabing und in Berg am Laim. Sie haben dort Chöre aufgebaut, Bernd Lücking außerdem eine Rhythmusgruppe und Eva-Lücking ein Tanz- und Theaterteam. Die von Eva Lücking am Sophie-Scholl-Gymnasium geleiteten Musiktheaterproduktionen "Lysistrate" und "Der Sommernachtstraum" mit jeweils rund 200 Mitwirkenden wurden mehrmals vor ausverkauftem Haus im Prinzregententheater aufgeführt. Solche Produktionen schweißen zusammen - die Ehemaligenchöre sind eine Quintessenz dieses Engagements. Beginn dieses erstmaligen Auftritts beider Chöre ist um 18 Uhr, der Eintritt kostet sieben Euro an der Abendkasse.