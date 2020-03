In Westschwabings Fahrradstraßen ist Autoverkehr erlaubt - und das soll auch so bleiben. Das Bezirksausschuss hat eine Empfehlung aus der Bürgerversammlung abgelehnt, Fahrradstraßen für den Kfz-Verkehr zu sperren.

Die Lokalpolitiker folgten mit ihrem Votum der Argumentation des Kreisverwaltungsreferats. Demnach würde eine Sperrung den "verfassungsrechtlich geschützten Anliegergebrauch der Grundstückseigentümer verletzen". Außerdem könnten die in den Straßen ansässigen Einrichtungen wie Kindertagesstätten oder Seniorenheime nicht mehr per Auto erreicht werden. Überzeugt hat die Bürgervertreter auch, dass sich der Verkehr bei einer Sperrung bestimmter Straßen andere Wege suchen würde - mit der Folge, dass die Anwohner angrenzender Straßen mit einer überproportionalen Belastung zu rechnen hätten. Im Übrigen, so die Verkehrsbehörde, seien Durchfahrtsverbote generell schwierig umzusetzen. Nur wenn eine Gefährdung, die erheblich über das in einer Großstadt übliche Maß hinausgehe, gegeben sei, könnten Eingriffe in den fließenden Verkehr rechtlich vorgenommen werden. Dafür aber gebe es "keine Anhaltspunkte".