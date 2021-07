Von Nicole Graner, Schwabing

Stadtrat, Landtag und der örtliche Bezirksausschuss Schwabing-Freimann haben den Anwohnern der Genter Straße 13 a-f und 40 Häusern rund um die Osterwaldstraße recht gegeben: Das Wasser, das seit Juni 2020 in 40 Kellern steht und nicht abfließt, muss weg! Weil sich aber Gutachter über Messverfahren bislang nicht einig sind, das Referat für Klima und Umweltschutz sowie die Münchner Stadtentwässerung eine städtische Lösung ablehnen, wurde den Anwohnern und der Verwaltung vom Stadtrat ein Mediationsverfahren nahegelegt. Beide Parteien sind auf diese Vorgabe eingegangen.

Die erste Mediationssitzung im Verwaltungsgericht München hat nun am Donnerstag stattgefunden. Man hat sich in dieser ersten Runde zunächst auf eine Zwischenlösung geeinigt. Durch den "Einsatz von Pumpen an den Dükern" des unter dem Karl-Arnold-Weg verlaufenden Regenüberlaufkanals soll "ein Grundwasserstand hergestellt werden, der südlich des Regenauslasskanals gleich hoch ist wie nördlich des Regenauslasskanals". Bislang hatten die Behörden dies abgelehnt mit der Begründung, die Düker seien "funktionstüchtig". Gutachten der Interessensvertretung (IG) Grundwasser hatten allerdings stets betont, dass die Kapazität der Düker nicht mehr reichen würde, und sich unter anderem deshalb das Grundwasser nördlich des Kanals aufstauen würde, da es nicht mehr ausreichend abfließen kann. Nachweislich ist ebenfalls von Gutachtern der IG festgestellt worden, dass das Grundwasser tatsächlich nur im südlichen Teil des Regenüberlaufkanals innerhalb eines Jahres um bis zu 70 Zentimeter gestiegen ist, nicht aber im nördlichen.

Vier Gutachter sollen nun außerdem, so heißt es in der offiziellen Pressemitteilung von Anwohnern und Rechtsanwälten weiter, gemeinsam das "Messprogramm zum Nachweis des Maßnahmenerfolgs" erbringen. Dazu haben die Gutachter nun bis zum 16. Juli Zeit. Streitpunkt der Gutachter war, wie die IG festhält, immer die Messvariante, also wie die Höhe des aufgestauten Wassers am Kanal errechnet wurde. Bei einer Rechnung, so führt die IG an, habe zum Beispiel die Münchner Stadtentwässerung (MSE) das bereits von den Anwohnern abgepumpte Wasser "nicht hinzugerechnet". Was laut IG heißt: Man müsste sich für die genaue Berechnung auf einen Rechenweg einigen. Doch ob diese Pumpen an die Düker angebracht werden können, wird - und auch das wurde in der Mediationssitzung am Donnerstag vereinbart - zunächst auf "Realisierbarkeit" geprüft. Die Landeshauptstadt München hat dazu zwei Wochen Zeit. Danach muss sie allen Beteiligten des Mediationsverfahrens und dem Gericht mitteilen, ob und in welcher Weise die Pumpen verwirklicht werden.

Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will, wie er auf Anfrage der SZ sagt, eine "schnelle Lösung", um das "objektiv dringliche Problem der Menschen vor Ort zu beheben". Deshalb freue es ihn, dass "im Mediationsprozess eine erste Lösung gefunden" worden sei. Die nächsten zwei Wochen müssten nun, so macht Dieter Reiter klar, "intensiv genutzt werden, dass der Lösungsansatz im Rahmen dessen, was die öffentliche Hand leisten kann, auch greift und den Betroffenen wirklich weiterhilft". "Das ist erst einmal erfreulich", sagt die Sprecherin der Interessensgemeinschaft Grundwasser, Franziska von Gagern. Und sie hofft sehr, dass diese erneute Überprüfung durch die vier Gutachter dann auch endlich klare Ergebnisse bringe. Denn, so sagt Gagern, geprüft würde ja nun schon sehr lange. "Ich kann aber erst daran glauben, dass sich hier etwas bewegt, wenn die Pumpen dann auch tatsächlich an den Dükern angebracht sind."