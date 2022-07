Von Julian Raff

Hell und geräumig empfing die Schulturnhalle am Bauhausplatz die 143 Teilnehmer der Schwabinger Bürgerversammlung - aber halt doch etwas arg abseits vom alten "Kern-Schwabing", wie einige von dort gekommene Gäste hinter den Kulissen anmerkten. Ob nun zufällig, oder gerade wegen des kurzen Weges kam der Versammlungsort dafür den Bewohnern von Domagkpark und Parkstadt Schwabing umso gelegener. Knapp die Hälfte der Bürgeranliegen kam aus den neuen Quartieren.

Fast einstimmig sprach sich die Versammlung dafür aus, die Herbert-Bayer-Straße in der Parkstadt nach dem Ende der Versuchsphase dauerhaft für den Durchgangsverkehr zu sperren. Der "Stöpsel" habe das Viertel wohnlich gemacht, wo zuvor ein "Wohnen-müssen" herrschte, so die Antragstellerin. Bestätigt fühlen konnte sich Stefanie Diesch vom Mobilitätsreferat, die sich auch im Namen ihres Hauses "sehr zufrieden" mit der Lösung zeigte.

Mehr Ruhe in ihre Straßen bringen wollen auch die Bewohner des östlichen Domagkparks um die Fritz-Winter- und Margarete-Schütte-Lihotzky-Straße. Ebenfalls so gut wie einstimmig forderte das Bürgerforum hier eine Spiel- oder dauerhafte Sommerstraße, im Antrag skizziert mit dem Hinweis auf die erfolgreich beruhigte Westenriederstraße in der Altstadt. Hier dämpfte das Mobilitätsreferat (MOR) die Begeisterung: Mit ein paar Schildern sei es nicht getan, eine echte Anwohnerstraße brauche abgesenkte Gehwege und andere Umbauten.

Das Lichtkonzept missfällt den Bewohnern im Domagkpark

Aufwendig, aber aus Bürger- wie Behördensicht dringend nötig, bleibt der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Domagkstraße. Zwischen der Tram und dem Bushalt an der quer über den Tramgleisen verlaufenden Domagkstraße liegt eine Treppe, die zu weiten Umwegen zwingt, so lange keine Rampe dazu kommt. Musterlösungen für Barrierefreiheit sieht die Antragstellerin im Petuelpark. Vergleichsweise schlecht bedacht hätten die Planer aus ihrer Sicht den Domagkpark auch beim Lichtkonzept. Anstelle der "sterilen Autobahnbeleuchtung" sprachen sich die Anwohner schließlich für "wohngebietsgerechte" Laternen aus, wie sie etwa die benachbarte Parkstadt erleuchten.

Nach wie vor verbesserungsfähig finden Domagkpark-Bewohner auch die Versorgung mit den Dingen des Lebens. Rund um den Bauhausplatz bleiben Ladenflächen in den Erdgeschossen ungenutzt. Besonders dringend vermisst werden Apotheke, Drogerie(markt) und Arztpraxen. Die Stadt solle im Rahmen ihrer Möglichkeiten für die "bestimmungsgemäße" Nutzung der Flächen sorgen, lautet die einstimmige Forderung.

Jene "Alt"- und "Kern-Schwabinger", die sich auf den etwas längeren Weg in den Domagkpark gemacht hatten, trieb vor allem der Frust über Auto-Poser auf ihrem Zentral-Boulevard ans Mikrofon. Umso erfreuter nahmen sie zur Kenntnis, dass das MOR bereits prüft, auf der Ludwigs- und Leopoldstraße zwischen Odeonsplatz und Münchner Freiheit Tempo 30 einzuführen. Der gleichlautende Mehrheitsbeschluss könne ja als politische Willensbekundung nicht schaden, befand SPD-Stadträtin Anne Hübner, die die Sitzung leitete. Gegen das "Grundgeräusch" von Sportwagen, die schon bei sachter Berührung des Gaspedals laut aufröhren, könne freilich nur der Bundesgesetzgeber vorgehen, hieß es aus der Polizeiinspektion 13. Wenig hält man dort, wie auch in der Stadtverwaltung, vom Bürgervorschlag, die Leopoldstraße ab 22 Uhr für den PKW-Verkehr zu sperren und nur noch Radfahrer, Busse, Taxis und Elektrofahrzeuge durchzulassen. Der Verkehr würde sich, wie Stefanie Riesch fürs MOR erklärte, nur in die Nebenstraßen ergießen, außerdem seien auch zu späterer Stunde "nicht nur Poser unterwegs". Die Mehrheit der Schwabinger sah es ähnlich und lehnte den Antrag ab.