Wegen Vandalismus sind am Donnerstag gegen 22.30 Uhr vier Männer festgenommen worden, die in der Nähe der Münchner Freiheit einen Tretroller in Brand gesetzt hatten. Die mehr oder weniger stark alkoholisierten Münchner im Alter von 20, 24, 25 und 27 Jahren hatten zuvor Zeitungen aus einem stummen Verkäufer gestohlen und mittels eines Grillanzünders auf dem an einem Metallpfosten angeketteten Roller entfacht. Eine zufällig vorbeikommende Polizeistreife wurde auf den Brand aufmerksam und erstickte ihn mit einem Feuerlöscher.

Die vier Tatverdächtigen wurden in unmittelbarer Nähe verhaftet. Einer gab an, dass die Gruppe ursprünglich ein neben dem Tretroller geparktes Auto anzünden wollte, das dem 25-Jährigen gehört. Einen Grund dafür nannte er nicht; die Alkoholwerte der Männer bewegten sich zwischen 0,8 und 1,8 Promille.