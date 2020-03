Um einen Einblick in das Lehrangebot des Städtischen Beruflichen Schulzentrums Alice Bendix zu erhalten, gibt es am Freitag, 6. März, und Samstag, 7. März, zwei Tage der offenen Türen. Das Zentrum umfasst die Berufsfachschulen für Sozialpflege, Ernährung und Versorgung sowie für Diätetik. Außerdem stellt sich die Fachakademie für Ernährungs- und Versorgungsmanagement vor. An den Infoständen können sich die Besucher in Gesprächen mit Auszubildenden und Lehrkräften einen Überblick über die Projekte, Fachrichtungen und einzelnen Ausbildungswege verschaffen. Während der Veranstaltung werden selbstgemachte Köstlichkeiten und Kreativ-Workshops angeboten. Das Schulzentrum an der Antonienstraße 6 ist für die Besucher am Freitag von 9 bis 12 Uhr und am Samstag von 10 bis 13 Uhr geöffnet.