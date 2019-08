11. August 2019, 22:07 Uhr Schwabing Berliner Initiative beim Mieterstammtisch

- Moritz Wiederänders von der Berliner Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" ist zu Gast beim kommenden Münchner Mieterstammtisch in Schwabing. Der Stammtisch soll als offene Plattform zur Vernetzung und zum Austausch für Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt zum Thema Mieten dienen. Termin ist am Dienstag, 13. August, von 19 bis 22 Uhr im Vereinsheim Schwabing an der Occamstraße 8. Zuerst soll an dem Abend ein House-Speed-Dating stattfinden, bei dem Betroffene sich über ihre Mietprobleme austauschen können, anschließend hält Moritz Wiederänders einen Vortrag und berichtet aus Berlin. Der Münchner Mieterstammtisch findet regelmäßig statt, Termine und mehr Informationen gibt es auf www.ausspekuliert.de.