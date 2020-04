Bauarbeiten an der Münchner Freiheit

Von diesem Dienstag, 14. April an, erneuern die Stadtwerke München eine Trinkwasserleitung an der Leopoldstraße. Die Tiefbauarbeiten finden am Gehweg und im Fahrbahnbereich statt. Zwischen Clemens- und Herzogstraße wird es vorübergehend zu Absperrungen entlang der Leopoldstraße kommen, Häuser und Einfahrten können über Brücken erreicht werden. Die Arbeiten dauern bis voraussichtlich Anfang Juni.