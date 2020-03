Der Hohenzollernplatz ist Fußgängerzone - und soll es auch bleiben. Der Bezirksausschuss Schwabing-West hat einer Empfehlung aus der Bürgerversammlung, den Platz probeweise für den Radverkehr zu öffnen, indem dort ein Radweg markiert wird, eine Absage erteilt. Allerdings ging die Abstimmung im Gremium denkbar knapp aus, denn auch unter den Lokalpolitikern finden sich zahlreiche Befürworter einer Radspur-Tangente über den Platz. Die Debatte, zumindest längs einer Trasse Radverkehr im Schritt-Tempo über den Hohenzollernplatz zuzulassen, poppt im Viertel in regelmäßigen Abständen auf. Zumal der Platz auch ohne Genehmigung seit Jahren von Radlern gequert wird. Auch der Facharbeitskreis Radverkehr im Kreisverwaltungsreferat hat sich deshalb bereits intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Diesmal allerdings folgten die Bürgervertreter noch der Argumentation der Verkehrsbehörde. In Fußgängerzonen, heißt es in dessen Erklärung, könne Radverkehr nur dann erlaubt werden, wenn die "Netz- und Aufenthaltsfunktion" sowohl des Fußgänger- als auch des Radverkehrs gering sei. Am östlichen Hohenzollernplatz im Bereich zwischen Erich-Kästner- und Tengstraße jedoch komme dem Fußgängerverkehr "eine besondere Bedeutung zu". Außerdem fehle an der Stelle die notwendige Breite für eine gemeinsame Führung des Fuß- und Radverkehrs - wegen des sich dort befindlichen U-Bahn-Ausgangs.