Die Jugendlichen am Ackermannbogen bekommen einen Treffpunkt. Im Oktober will das Baureferat einen umgebauten Seecontainer auf die Asphaltfläche neben dem Boulderbereich beim Bolzplatz an der Elisabeth-Kohn-Straße aufstellen. Der mit Sitzgelegenheiten ausgestattete Container ist geräumiger als der Bauwagen des Vereins Stadtteilarbeit, der früher dort stand, inzwischen aber in den Petuelpark verfrachtet wurde.

Dass der Container in dem Neubauquartier platziert wird, ist nicht zuletzt dem Engagement des Ackermannbogen-Vereins zu verdanken. Dessen Vorstand setzte sich beim Bezirksausschuss dafür ein, den jungen Leuten einen überdachten und windgeschützten Unterstand an einem Ort anzubieten, an dem sie unter sich sein können und niemanden stören. In Lockdown-Zeiten wurde diese Bitte besonders dringlich kommuniziert.

Westschwabings Lokalpolitiker unterstützten die Forderung und erklärten sich sogar zur Finanzierung bereit. Doch das ist nun nicht mehr nötig - dank des Beschlusses im Feriensenat des Stadtrats, ergänzend zu den bereits existierenden rund 60 Unterständen für Jugendliche in öffentlichen Grünanlagen stadtweit weitere insgesamt zehn weitere mobile Unterstände zu beschaffen und aufzustellen.