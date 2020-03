Familie Meir aus Machtenstein hält eine Herde mit 15 Tieren. Ein- oder zweimal am Tag setzen sich die braunen Kolosse in Bewegung, dann wackelt der Tisch im Esszimmer

Wenn die Meirs abends am Esstisch sitzen, kann es schon mal vorkommen, dass die Erde bebt. Das liegt nicht etwa daran, dass in der Familie so wild gestritten wird, dass es kracht, sondern an 15 Bisons, die nur wenige Meter entfernt vom Haus auf der Weide stehen. Meistens grasen die braunen Kolosse gemütlich oder liegen herum - doch ein oder zwei Mal am Tag setzt sich die Herde in Bewegung. Und wenn das passiert, dann kann der Esstisch schon mal leicht zu wackeln beginnen. All das wäre wohl nicht weiter erstaunlich, wenn die Meirs Ende des 19. Jahrhunderts irgendwo im Wilden Westen wohnen würden - das junge Ehepaar lebt mit seinen zwei kleinen Kindern allerdings in Machtenstein, einem beschaulichen Ort im Landkreis Dachau und man schreibt das Jahr 2020.

Aufgewachsen ist Daniel Meir, 36, mit Milchkühen. Als er den Hof von seinem Vater vor wenigen Jahren übernommen hat, ist aber schon klar gewesen, dass sie die Tiere verkaufen werden. Zu viel Arbeit für eine junge Familie, zu unrentabel das Geschäft. Der Messtechniker, der nur im Nebenerwerb Landwirt ist, hat nach dem Verkauf der Kühe aber schnell gemerkt, dass ihm die Tiere fehlen. Also haben er und seine Frau Daniela, ebenfalls 36, sich nach pflegeleichten Alternativen umgeschaut.

Über einen Arbeitskollegen, der vom Geschmack von Bisonfleisch geschwärmt habe, seien sie dann recht schnell bei den ursprünglich aus Nordamerika stammenden Paarhufern gelandet, erzählt Meir. Die Tiere, die bis zu einer Tonne schwer werden können, seien schließlich ziemlich robust: Auch im Winter können sie dank ihres dicken Fells auf der Weide bleiben, täglich muss nur einmal gefüttert werden, die Besamung sowie das Kalben funktionieren ohne Hilfe. Ideal also, wenn man nicht früh morgens aufstehen und den ganzen Tag im Stall stehen will. Und besonders gefährlich sind die zotteligen Tiere offenbar auch nicht. "Die schauen wilder aus, als sie sind", versichert Meir.

In der Nachbarschaft - die zum Großteil allerdings ohnehin aus Verwandtschaft besteht - habe sich das mit den Bisons natürlich schnell herumgesprochen, erzählt Meir. Einige seien anfangs skeptisch gewesen, die meisten aber begeistert. "Das ist einfach was Besonderes", sagt der Landwirt. Das gilt auch heute noch, wenn sie zum Grillen Bisonwürstchen mitbringen oder ihre älteste Tochter ins Poesiealbum von Freunden schreibt, dass ihre Lieblingstiere Bisons sind. 2017 kamen die ersten zehn Bisons von einem Züchter aus Freising nach Machtenstein. Mittlerweile leben 15 Wildtiere auf dem Hof der Meirs, darunter aktuell drei knapp einjährige Kälber. Sieben sind Bullen, acht Kühe. Eine zweite Weide mit weiteren Tieren soll im kommenden Jahr dazu kommen. Die Meirs planen, irgendwann zwischen 35 und 40 Bisons zu halten. Für mehr reicht der Platz nicht, denn auch ein Biosiegel soll in naher Zukunft kommen und das sieht pro Hektar Fläche die Tierhaltung von maximal fünf Kälbern - beziehungsweise je nach Alter der Tiere - zwei bis drei Bullen oder Kühe vor.

In Deutschland sind Bisonfarmen wie die von Familie Meir bislang immer noch eher die Ausnahme: Es gibt ein paar Dutzend Farmen und rund 35 Züchter. Darüber hinaus leben mittlerweile aber auch einige Wisente, die europäischen Verwandten der Bisons, wieder in freier Wildbahn. Seit 2013 lebt eine Herde im Rothaargebirge, im südwestfälischen Bad Berleburg. In dem für ganz Westeuropa einmaligen Artenschutzprojekt "Wisent-Welt" kann man die anmutigen Tiere aus nächster Nähe beobachten - für den Verzehr sind diese jedoch nicht gedacht.

Mit rund 40 Tieren könnten die Meirs indes vom Verkauf des Bisonfleisches leben. Bis es soweit ist, hat Daniel Meir seine Stelle immerhin schon auf einen 80-Prozent-Job runtergeschraubt, so bleibt mehr Zeit für die Tiere und die Familie. Neben Entrecôte und Roastbeef vertreiben die Meirs aber schon jetzt Hackfleisch, Grillwürstchen, Salami und neuerdings auch Dörrfleisch, denn das ist schließlich die traditionellste Art, Bisonfleisch zu verarbeiten. Grundsätzlich könne man Bisonfleisch beim Kochen wie Rindfleisch verwenden, aufgrund des geringen Fettgehalts müsse man jedoch aufpassen, dass man es nicht allzu lange brate. "Sonst schmeckt es am Ende wie Schuhsohle", sagt Meir. Pro Kilo zahlt man für Bisonfleisch, das geschmacklich irgendwo zwischen Wild und Rind liegt, um die 40 Euro - das ist deutlich lukrativer als der Verkauf von Milch, wo der Literpreis bei gerade einmal 35 Cent liegt.

Der Verkauf des Fleisches soll sich natürlich rechnen, aber Daniel Meir geht es nicht allein um den Profit, wie er betont. Geschlachtet wird erst immer dann, wenn 51 Prozent des Fleisches vorbestellt worden sind, das Marketing ist reine Mund-zu-Mund-Propaganda, der Verkauf erfolgt ausschließlich ab Hof. "Da weiß man noch, was man hat", sagt Meir. Zwar werde bislang zwei- bis dreimal im Jahr geschlachtet, aber auch erst dann, wenn die Tiere mindestens dreieinhalb Jahre alt sind. Die Kälbchen dürfen bei der Mutter bleiben, sie bekommen nur natürliche Nahrung und kein extra Kraftfutter. Seine Schlachttiere erschießt Meir direkt auf der Weide. Den Tieren werde so der Stress durch den Abtransport erspart. "Ich will ihnen kein unnötiges Leid zufügen", sagt Meir.

Und was ist mit den anderen Tieren, macht ihnen der durch den Schuss ausgelöste Knall keine Angst? Nein, versichert Meir. Das sei auch mit einer der Gründe, warum die Europäer Bisons Ende des 19. Jahrhunderts fast ausgerottet hätten: Die Tiere erschrecken nicht durch den Schuss, sie grasen einfach weiter - bis der Schuss einmal sie selbst trifft.

Auch für andere Tiere sei der Weidenschuss aber eine gute Alternative. Die Praxis entspreche, so Meir, einfach dem Zeitgeist, der das Wohl der Tiere immer stärker in den Fokus rückt. Er könne sich deshalb vorstellen, in Zukunft auch für die Tiere anderer Landwirte den sogenannten Weidenschuss anzubieten. Dafür braucht es eine besondere Schulung und die hat Meir bislang seines Wissens als Einziger im Landkreis Dachau absolviert.

Anders als einem Hund oder Pferd hat Meir seinen Bisons bewusst keine Namen gegeben - bis auf den Hauptstier, das ist immer der "Maxl". Doch der 36-Jährige muss dennoch zugeben, dass er seine Bisons in der Zwischenzeit schon lieb gewonnen hat, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Trotzdem weiß er, dass die meist friedlich wirkenden Zeitgenossen letztlich doch wilde Tiere sind - und immer bleiben werden. Nur Daniel Meir selbst betritt daher die Weide, die direkt an den heimischen Garten grenzt. Wenn es einmal im Jahr zur durch das Veterinäramt vorgeschriebenen Blutentnahme am Schwanz komme, sei das definitiv "kein Spaß" - denn dann könnten die tonnenschweren Tiere schon mal ungemütlich werden. Beim Blick durch das Esszimmerfenster, von wo aus man die Bisons dicht an dicht im Gras liegen sieht, fällt das schwer zu glauben. Doch nur, bis die Herde sich in Bewegung setzt und die Erde leicht erzittert.