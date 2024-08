Der letzte tödliche Einsatz in München liegt fast 14 Jahre zurück. Oft stoppen Pfefferspray oder Warnschüsse die Angreifer. Doch was, wenn nicht?

Von Martin Bernstein, Joachim Mölter, Stephan Handel

In München kam es in den vergangenen Jahren nicht oft vor, dass Polizisten auf Menschen schossen. In den Sicherheitsberichten wurden maximal drei Schussabgaben pro Jahr verzeichnet, in manchen Jahren auch kein einziger. Wenn Schüsse fallen, handelt es sich – wie in den drei Fällen im Jahr 2023 – lediglich um Warnschüsse. Bei insgesamt weit mehr als 300 000 Einsätzen pro Jahr.