Von Harald Eggebrecht

Abgesehen von Alban Bergs op. 3, das 1910 entstand, aber seinen Durchbruch erst gut 13 Jahre später erlebte, waren alle anderen Stücke an diesem an Ausdrucksextremen und musikalischen Maskenspielen reichen Streichquartettabend im Studio des BR-Funkhauses 1923 entstanden: Paul Hindemiths satirisches "Repertorium für Militärmusik-Minimax" ebenso wie Leoš Janáčeks 1. Quartett "Kreutzersonate", Erwin Schulhoffs "fünf Stücke" für Streichquartett und auch Aaron Coplands "Movement". Moderator Frank Häfner führte informativ und leichtfüßig durchs Programm.

Die zu Recht weltweit hochgepriesenen Musikerbrüder Erik, Ken (Violinen) und Mark Schumann (Violoncello) mit ihrem neuen Bratscher Veit Hertenstein zeichneten Hindemiths spaßige Militärmusikkarikaturen so scharf und intensiv, dass kein Witz verpuffte, und man Mühe hatte, nicht laut loszulachen. Alban Bergs op. 3 hingegen verlebendigten sie mit großer Hingabe als kraftvolle Bekenntnismusik. Wie sie deren weite Melodiegesten energisch ausagierten und die musikalische Dialogdichte vital verdeutlichten, war imponierend.

Der Grundklang des Ensembles hat sich übrigens in der neuen Besetzung mehr ins Herbere, Strengere verändert, ohne glücklicherweise seine einzigartige Lebendigkeit und unbändige Abenteuerlust eingebüßt zu haben. Janáčeks "Kreutzersonate" wurde so zum Erlebnis existenzieller Unbedingtheit.

Virtuosität ist bei den Schumanns nie äußerlicher Effekt, sondern stets Charakterisierungsmittel bis hin zur raffinierten Maskierung, wie sie die fünf Stücke von Schulhoff verlangen: Fünf höchst geschmeidige Verfremdungen von Tänzen wie Walzer, Serenade, Czeca, Tango und Tarantella. Das gelang so treffend und feurig in den verschiedenen Rhythmen, dass die Publikumsbegeisterung heftig aufbrauste. Coplands "Movement", erst in den Achtzigerjahren wiederentdeckt und uraufgeführt, erwies sich als zartes, wohl formuliertes Ausdrucksstück, von den Schumanns wunderbar elegant dargeboten. Großer Beifall für ein alle Kräfte und Fähigkeiten dieser glorreichen vier brillant herausforderndes Konzert.