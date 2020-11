Detailansicht öffnen Hat's gerade nicht leicht: Bayerns Schulminister Michael Piazolo. Manche Lehrer wünschen sich klarere Vorgaben für den Corona-Lehrplan. (Foto: Matthias Balk/DPA)

"Schulen bleiben offen" vom 6. November:

Fürsorge mit Lücken

Die Corona-Neuinfektion steigen täglich, der Inzidenzwert in München liegt längst über 150 - aber die Klassen werden nicht geteilt. Auch das Querlüften ist eher eine Seltenheit (kaum einer scheint den Unterschied zum Stoßlüften zu kennen), und etliche Personen der Schulfamilie haben die Warn-App nicht installiert. Und trotzdem sollen die Schulen offen bleiben. Das ist nicht im Sinne der Gesundheit von Schülern und Lehrern und hat mit Fürsorgepflicht gegenüber Mitarbeitern wenig zu tun.

Die Schulbusse sind voll, die Kinder und Jugendlichen küssen und umarmen sich außerhalb des Schulgeländes. Und auch in der Schule selbst ist der Lehrer ständig angehalten, an die AHA-Regeln zu erinnern (Abstand, Hygieneregeln, Alltagsmaske; d. Red.). Manche Kollegen finden das lästig.

"Selbst in Hotspots sollen die Schulen nicht zumachen oder auf einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht umstellen": Und wer schützt Lehrer, vor allem die, die über 60 sind und/oder Vorerkrankungen haben? Warum gibt es keine kostenlosen FFP2-Masken und keine regelmäßigen Tests? Mit 30 Schülern auf engstem Raum im Klassenzimmer - wie lässt sich das in diesen Zeiten begründen? Wohl nur mit wirtschaftlichen Interessen, so schwant mir. Da lobe ich doch den Schulleiter, der allen Anweisungen des Gesundheitsamts zum Trotz (ich glaube in Solingen) auf Distanzunterricht umgestellt hat. Er will sich eine mögliche Anzeige einrahmen lassen und aufhängen, woraufhin Schüler ihm gleich einen Rahmen geschenkt haben. Seine Antwort: Ich habe mich verpflichtet, auf das Wohl der Schulfamilie zu achten. Das nenne ich Courage in diesen besonderen Zeiten, wo Fußballspiele augenscheinlicher wichtiger sind als die Zustände im Bildungsbereich. Andrea Hesse, München

Chaotische Stoffkürzungen

Das Vertrauen des Herrn Ministerpräsidenten in meine Person berührt mich wirklich zutiefst (weil Lehrer selbst entscheiden dürfen, ob sie den Stoff kürzen; d. Red.). Wenn mir nun bitte noch jemand anvertrauen könnte, an welche Stelle ich die von mir individuell vorgenommenen Stoffkürzungen melden darf, damit diese auch zuverlässig in ein paar Jahren bei der Erstellung der Abituraufgaben für meine jetzigen Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden, setze ich sofort den Rotstift an. Reiner Schmitt, München

Regel und Ausnahme

Die Schulen bleiben offen? Die Wirklichkeit sieht anders aus: Das Gesundheitsamt Altötting hat am Donnerstag beschlossen, die Gymnasien für die 11. und 12. Klassen zuzumachen! Ausgerechnet die 12., deren Schüler in ein paar Monaten Abitur schreiben müssen. Und das bei einer Inzidenz von 136. Da dürfte in München keine Schule mehr auf sein, bei einem Wert von 158 (inzwischen sogar über 200; d. Red.). Weiß der Minister nicht, was in den Landkreisen vor sich geht? Oder ist es politisch bequemer zu postulieren, dass die Schulen offen bleiben, und dann aber die Entscheidung irgendwelchen lokalen Behörden zu überlassen? Ernst Weiser, Unterneukirchen