Schultheater in Bayern

So sieht eine Inszenierung am Chiemgau-Gymnasium aus: "Handschuh-Ballade".

Der neue Staatspreis für Theaterarbeit an den bayerischen Schulen ist ein wichtiges Signal für deren Wertschätzung. Doch in den Alltag integriert ist das Schultheater noch lange nicht. Dabei kann es Kindern so vieles geben.