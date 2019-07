25. Juli 2019, 18:45 Uhr Schulprojekt Drei Tage Unabhängigkeit

Bei einem Planspiel wird das Adolf-Weber-Gymnasium zum eigenen Staat. Die Schüler sollen so lernen, wie Demokratie funktioniert

Von paulina Schmidt

Die beiden weißen Stretch-Limousinen fahren vor, zwei Jungen schwenken blau-rote Fahnen. Die Schüler des städtischen Adolf-Weber-Gymnasiums in Neuhausen haben sich auf dem Pausenhof versammelt. Ihre Parlamentsmitglieder steigen aus den Limousinen und winken ihnen zu.

So sah die Eröffnungsfeier der Demokratie aus, die Schüler gestaltet haben. Beim Planspiel "Schule als Staat" wandelte sich das Gymnasium für drei Tage in einen Staat mit Parlament, Justizapparat, Zentralbank und verschiedenen Betrieben um. Die Jugendlichen lernten, wie Demokratie funktioniert und bekamen die Möglichkeit, sich politisch zu engagieren. Bereits ein Jahr im Voraus hatte die SMV (Schülermitverantwortung) gemeinsam mit den Verbindungslehrern damit begonnen, das Projekt zu planen.

Thomas Götz, Schulleiter des Adolf-Weber-Gymnasiums, steigt auf ein Podest. Neben ihm steht der Kanzler, der sich den Künstlernamen Björn Trumpf gegeben hat. Er ist aus der elften Jahrgangsstufe, trägt Jeans, dunkles Jackett und eine grüne Krawatte mit gelbem Muster. An ihn übergibt Götz das rot-gold gestreifte Zepter. Trumpf erklärt daraufhin die Unabhängigkeit des erfundenen Staats "Webertopia" von Deutschland und verspricht seinen Bewohnern und Besuchern viel Freiheit. Dann ertönt die Nationalhymne - "Imagine" von John Lennon. Der Kanzler beendet seine Rede mit den Worten "Ihr könnt jetzt machen was ihr wollt".

Beim Planspiel "Schule als Staat" lernen Jugendliche des Adolf-Weber-Gymnasiums wie Demokratie funktioniert. Kanzler des erfundenen Staats "Webertopia" ist ein Elftklässler mit dem Künstlernamen Björn Trumpf (Mitte). (Foto: Corinna Guthknecht)

Ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn jeder Schüler hat eine feste Aufgabe. Zur Vorbereitung auf das Projekt gab es vier sogenannte Shutdowns. "Da haben wir uns beispielsweise überlegt, wie viel Lohn unsere Mitarbeiter bekommen sollen. Ich hoffe, wir verdienen genug Geld, dass wir auch zahlen können", sagt Emma. Sie ist 16 Jahre alt und leitet zusammen mit einer Freundin einen Sandwich-Stand.

Zudem gründeten sich zehn Parteien - beispielsweise die EDP, eine proeuropäische Partei, die sich für einen weltoffenen, freien und erfolgreichen Staat einsetzt. Oder die FFF, die Feministische Frauen-Front, die gegen Ungerechtigkeit und den Klimawandel kämpft. Die Parteien stellten den anderen Schülern ihre Programme vor. Im Wahlkampf hängten sie Plakate auf, führten Podiumsdiskussionen und informierten über Social Media. Daraufhin wählten die Schüler ihr Parlament, das 24 Mitglieder hat.

Um Webertopia betreten zu können, braucht man ein Visum für zwei Euro. Hat man die Grenze dann überschritten, kann man nur noch mit der eigens angefertigten Währung "Webers" zahlen. Davon wurden etwa 50 000 Scheine gedruckt - auf dem wertvollsten, dem 100-Webers-Schein, sind die beiden Hausmeister abgebildet. "Ohne die geht nämlich nichts", sagt Vertrauenslehrer Christoph Humburg, als Verbindungslehrer mitverantwortlich für die Organisation des Projekts.

Bei der Eröffnungsfeier des Planspiels steigen die Parlamentsmitglieder aus den Limousinen und winken. (Foto: Corinna Guthknecht)

Für zehn Webers bekommt man einen kleinen Kaktus bei der Gärtnerei Sonnenblume, für 15 Webers ein Stück Kuchen im Café Zuckerperle. Es gibt Stände mit Shakes, Pommes und Süßigkeiten. Und einen Fahrradstand, an dem Schüler Räder reparieren und reinigen. Sollten die Betriebe am Ende einen Gewinn erwirtschaften, wird dieser gespendet.

An einem Infostand informieren zwei Schülerinnen über die Umwelt. Vor ihnen sind Flyer ausgebreitet, "Bio Genusstour - Herrliche Bio-Ausflugsziele rund um München", "Wildtiere in München" und "Wanzen in München" steht da. "Das Umweltministerium hat beschlossen, dass wir den Infostand machen", erzählen die beiden Mädchen.

Genau wie in einem echten Staat gibt es auch in Webertopia Probleme: Ein Schüler hat keinen Pass erhalten, zwei Mädchen wissen nicht, wo sie ihr Geld in Webers wechseln lassen können und die Warenbestellung eines Sandwich-Stands ist verloren gegangen. Der guten Stimmung im Staat schadet das nicht