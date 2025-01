Überlastung im Beruf:Stressjob Schulleiter

Sie gehen krank zur Arbeit, kommen nicht dazu, Pausen zu machen. Und wie ihre Arbeitstage verlaufen, ist oft unvorhersehbar. Was Schulleiterinnen und Schulleiter belastet – und was helfen könnte.

Von Kathrin Aldenhoff

Einsam habe er sich als Schulleiter gefühlt, sagt Joe Lammers. Und das, obwohl er eine Schule mit 2300 Schülern und 100 Lehrkräften leitete. Oder vielleicht gerade deswegen. „Die Kollegen erwarten, dass man sich um alles kümmert“, sagt Lammers. „Wenn an der Schule irgendetwas schwierig ist, dann ist der Schulleiter verantwortlich. Immer präsent sein und immer aufpassen, das ist anstrengend.“ Joe Lammers ist 66 Jahre alt und seit August in Pension, zehn Jahre leitete er die Berufsschule für Kfz-Technik am Elisabethplatz, vorher war er neun Jahre stellvertretender Schulleiter.