7. September 2018, 18:57 Uhr Schuljahresbeginn Schulstadt der Extreme

Mehr und mehr Kinder werden in München unterrichtet, nach den Ferien werden es schon knapp 110 000 sein

Von Melanie Staudinger

Schulbürgermeisterin Christine Strobl (SPD) stockt nur kurz, als sie die Schülerzahlen zum neuen Schuljahr verkündet. "Das ist schon eher heftig", sagt sie. Und schiebt sogleich hinterher: "Aber das sind wir mittlerweile ja schon gewöhnt." Alleine an den öffentlichen Realschulen und Gymnasien sind 48 403 Schülerinnen und Schüler und damit 2353 mehr angemeldet als im Vorjahr (46 050). Auch bei den Grundschulen ist ein Zuwachs im hohen dreistelligen Bereich zu erwarten. Fast 110 0000 Kinder werden dann an den öffentlichen allgemeinbildenden Schulen Münchens unterrichtet, wie Strobl gemeinsam mit Stadtschulrätin Beatrix Zurek (SPD) bei einem Pressegespräch in der Artur-Kutscher-Realschule berichtete. München zeigt also auch dieses Jahr wieder, dass es eine Schulstadt der Extreme ist.

Wie immer gilt es, mehr Kinder unterzubringen. Und das, obwohl der Platz knapp und durch laufende Sanierungsarbeiten mancherorts zusätzlich eingeschränkt ist. Immerhin können sich eine ganze Reihe Schulen freuen, weil bei ihnen die Bauarbeiten jetzt abgeschlossen sind und der Unterricht wieder regulär stattfinden kann. So ist die Sanierung des Wilhelmsgymnasiums abgeschlossen (Kosten: 46 Millionen Euro) und auch der Ausbau des Schulzentrums an der Gerastraße, an dem das Gymnasium Moosach, die Artur-Kutscher-Realschule und die Grundschule an der Gerastraße zu Hause sind. Dieses Projekt schlug mit 99,2 Millionen Euro zu Buche. Die Grundschule an der Berg-am-Laim-Straße wurde für 30 Millionen Euro erweitert, die Grundschule am Pfanzelplatz für 24 Millionen Euro. Die Grundschule an der Fröttmaninger Straße ist ebenfalls so gut wie fertig (35 Millionen Euro). Bei der Grundschule an der Haimhauserstraße läuft die Generalinstandsetzung für 40 Millionen Euro.

"Wir bauen, bauen, bauen", sagt Strobl. Und das geht munter weiter: Schon im kommenden Jahr soll der neue Bildungscampus Freiham an den Start gehen. Kostenpunkt: 241 Millionen Euro. Für 100 Millionen Euro lässt die Stadt Pavillons aufstellen. 86 Millionen kostet das berufliche Schulzentrum für Erziehungsberufe an der Rupperstraße und 71 Millionen Euro die städtische Realschule an der Blutenburg. Fast schon günstig wirkt da die Sporthalle am Schulzentrum Fürstenried West mit ihren 25 Millionen Euro sowie die Sport- und Schwimmhalle an der Toni-Pfülf-Straße mit neun Millionen Euro. Gleichzeitig laufen die Planungen des dritten Programms der milliardenschweren Schulbauoffensive, das der Stadtrat 2019 verabschieden soll. Die Stadt investiert aber nicht nur in den Bau von städtischen und staatlichen Schulen, sondern auch in die pädagogische Arbeit an den eigenen 14 Gymnasien und 20 Realschulen.

Vor allem die Gymnasien stehen durch die Rückkehr des G 9 im Fokus. Während an den staatlichen Schulen weniger Unterricht am Nachmittag stattfindet, setzen Bürgermeisterin Strobl und Stadtschulrätin Zurek bewusst auf einen Ausbau der Ganztagsangebote - so sollen auch Kinder aus bildungsfernen Familien bessere Chancen auf einen höheren Abschluss erhalten. Knapp ein Drittel aller Schüler an städtischen Gymnasien ist auch nachmittags an der Schule, es gibt neun Ganztagsklassen und 147 offene Gruppen, bei denen Eltern nur einzelne Tage buchen.

Die neue Variante, der "offene Ganztag mit rhythmisierten Elementen", an dem an zwei bis drei Tagen verbindlicher und an den restlichen optional buchbarer Nachmittagsunterricht angeboten wird, startet vorerst nur am St.-Anna-Gymnasium. Das Luisengymnasium hat sie schon länger im Programm. Die anderen Schulen zögerten noch. Das Bertolt-Brecht-, das Elsa-Brandström- und das Thomas-Mann-Gymnasium haben aber bereits Interesse für das übernächste Schuljahr bekundet, sagt eine Sprecherin des Bildungsreferats. Mehr Stunden kosten mehr Geld. Das soll der Stadtrat in seiner Sitzung im Oktober freigeben. Größere Probleme dabei dürfte es nicht geben.