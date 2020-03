Prüfungen werden verschoben, Kitas sind geschlossen, Schulunterricht gibt es bis zu den Osterferien nur noch zu Hause - aber die Einschreibung in die ersten Klassen für das Schuljahr 2020/21 findet statt. Sie stehe "in keinem unmittelbaren Zusammenhang zum Unterrichtsbetrieb", heißt es in einem Schreiben des Kultusministeriums an alle Grundschulen von Anfang dieser Woche. In München bleibe es daher beim vorgesehenen Termin, dem 25. März, gab das Bildungsreferat bekannt. Wegen des Coronavirus gelten aber spezielle Regeln: Bisher sollten die Erziehungsberechtigten persönlich mit ihrem Kind in die jeweilige Schule kommen; alternativ konnte das ein Dritter mit schriftlicher Vollmacht übernehmen. Nun entfällt diese Präsenzpflicht: Die Eltern sollen ihr Kind stattdessen telefonisch oder per Email anmelden und die nötigen Unterlagen entweder persönlich abgeben oder mit der Post oder per Email schicken. Nähere Informationen kann man bei den Grundschulen erhalten.

Eltern, die vor der Einschreibung Beratung suchen, erhalten diese ebenfalls am Telefon oder per Email sowie auf Wunsch auch in einem persönlichen Gespräch. Das gilt auch, wenn ein Kind im Juli, August oder September 2020 sechs Jahre alt wird und Eltern überlegen, den "Einschulungskorridor" zu nutzen, ihr Kind also erst 2021 einzuschulen. An sogenannten Schulspielen oder anderen Verfahren, die klären sollen, ob ein Kind schulreif ist oder ob es sonderpädagogischen Förderbedarf gibt, müssen Kinder 2020 nicht teilnehmen. Hier sollen Schulen und Eltern im Einzelfall Lösungen finden, die dem Infektionsschutz gerecht werden.