Unter Denkmalschutz: das Hauptgebäude der städtischen Grundschule mit Tagesheim in Aubing.

Die Grundschule an der Limesstraße wird für den Ganztagsbetrieb umgebaut: Geplant sind ein Lernhaus, eine Mensa und ein neues Bad, das auch Vereinen offensteht.

Von Ellen Draxel

Die dreizügige Grundschule an der Limesstraße 38 in Aubing soll zur Ganztagesschule ausgebaut werden. Geplant ist ein Neubau auf dem Grundstück der jetzigen Sport- und Schwimmhalle: ein Lernhaus inklusive Fachlehrsälen und Mensa, kombiniert mit einer neuen Einfachsporthalle und einem Schwimmbad. Das Schwimmbecken werde mit 25-Meter-Bahnen "wettkampfgerecht und wasserballtauglich hergestellt", versichert Stadtschulrat Florian Kraus. Nach Schulbetrieb und am Wochenende sollen Turn- und Schwimmhalle bis 23 Uhr dem Vereins- und Breitensport zur Verfügung stehen.

Bereits im Mai ist als vorgezogene Maßnahme geplant, eine Trafostation zu versetzen, im Oktober soll dann mit den Abbrucharbeiten begonnen werden. Erstmals nutzen können die Schüler und Schülerinnen die neuen Räumlichkeiten voraussichtlich zu Schuljahresbeginn 2026/27.

Dass die Limesschule moderne Fachlehrsäle und Räume für die Mittagsverpflegung benötigt, ist schon seit Jahren bekannt. Marode und nicht mehr wirtschaftlich zu sanieren sind außerdem Sport- und Schwimmhalle. Bereits 2011 war in dem Schwimmbad die "raumlufttechnische Anlage mit Lüftungsfunktion" Gegenstand einer Untersuchung gewesen, das Gerät fiel ständig aus. 2016 war dann das Becken undicht, die Wanne verlor Wasser. Dank einer übergangsweisen Reparatur ist Schwimmunterricht dennoch bis Ende diesen Schuljahres möglich.

Der Pausenhof soll ein grünes Klassenzimmer werden

Die Grundschule an der Limesstraße besteht derzeit aus zwei Baukörpern, einem unter Denkmalschutz stehenden Altbau von 1905 und einem Mitte der Fünfzigerjahre errichteten Erweiterungsbau. Das Hauptgebäude wurde vor acht Jahren energetisch und brandschutztechnisch optimiert. Weil für den geplanten Neubau nun der im Süden gelegene Pausenhof samt Klettergerüst weichen muss, soll zwischen dem Altbau und dem neuen Gebäude ein erhöhter, neuer Pausenhofbereich entstehen. Nicht alle Spielangebote werden dort künftig Platz finden, aber ein Teil davon. Den bestehenden, großen Pausenhof im Westen hingegen will die Stadt sanieren und mit zusätzlichen Spielmöglichkeiten ausstatten: einer Wasserpumpe, einem Balancierpfad, Sitzmobiliar und einem grünen Klassenzimmer.