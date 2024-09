Die Süddeutsche Zeitung bietet Ende November wieder Recherchetermine für Schulklassen aus München und Umgebung an. Kooperationspartner ist die Universität der Bundeswehr München (BWU). Dabei können sich Schülerinnen und Schüler als Jungredakteure ausprobieren und Texte verfassen, die zu einem späteren Zeitpunkt in der Printausgabe der SZ erscheinen.

Teilnehmen können zwei Klassen ab Jahrgangsstufe zehn. Die beiden Recherchetage finden am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. November, auf dem Gelände der BWU in Neubiberg statt. Jede Klasse recherchiert an jeweils einem Tag zu zwei Themen. Diesmal geht es ums Lernen mit VR-Brillen, die Vermisstensuche mit Drohnen, ein Studium mit Ausbildung zum Geheimagenten und das einzige Computermuseum Deutschlands.

Die genaue Themenbeschreibung, Termine, Uhrzeiten, Anfahrtsskizze sind auf der Homepage von Schule & Zeitung unter sz.de/recherchethemen zu finden. Lehrkräfte, die mit ihrer Klasse an einem der Tage teilnehmen wollen, können sich unter Telefon 089/2183 311 informieren und anmelden. SZ