Neue Kraftstoffe, die das Klima nicht schädigen. Ein Start-up, das Batteriespeicher entwickelt. Die Auswirkungen von Bremsstaub auf unsere Gesundheit. Wie schützt man seine Identität im Netz? An diesen Themen können sich Schüler bei "Schule & Zeitung" im Recherchieren und Schreiben üben. An der Universität der Bundeswehr München haben zwei Schulklassen die Gelegenheit, Texte zu verfassen, die zu einem späteren Zeitpunkt in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht werden. Die Termine dauern etwa einen halben Tag und werden am 13. und 14. November auf dem Campus in Neubiberg stattfinden. Nähere Informationen dazu gibt es unter schule-und-zeitung.sueddeutsche.de/index/projektthemen. Nach den Herbstferien startet zudem wieder eine neue Runde von "Schule & Zeitung". Schulen können sechs Wochen lang kostenlos die SZ als Zeitung und als digitale Ausgabe abonnieren und damit im Unterricht arbeiten. Weitere Informationen und Anmeldung unter: www.sz.de/schuleundzeitung.