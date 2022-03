Von Kathrin Aldenhoff

Kleine Kinder laufen die Treppe im Luisengymnasium rauf und runter, Koffer und Taschen stehen in den Gängen, in einem Klassenzimmer stapeln sich die Kleiderspenden: Mäntel, Winterschuhe, Decken, in einer anderen Ecke die Windelpackungen. Eine Lehrerin trägt zwei Beutel mit Wasserflaschen in die Aula, die als Ankunftsbereich für die Geflüchteten dient, in der Mensa im Keller holt sich eine Schwangere eine Tasse Tee. Im Erdgeschoss steht die Tür zur Kunstwerkstatt offen, "Malen für Kinder", steht auf einem Zettel an der Tür, auf Deutsch und auf Ukrainisch.