Die neue Schule an der Infanteriestraße 25 im Kreativquartier öffnet erstmals im Herbst ihre Pforten für Grundschüler. Doch schon jetzt machen sich Eltern Sorgen um die Schulwegsicherheit. "Jeden Morgen und am Nachmittag", erzählt die Mutter einer Erstklässlerin, die derzeit noch die Grundschule an der Dachauer Straße 98 besucht, "queren viele Familien mit ihren Kindern die Infanteriestraße." Auch Eltern von älteren Schülern begleiteten ihre Kinder, "weil der Weg für die Mädchen und Jungen alleine kaum zu bewältigen ist".

Genutzt werde zwar eine Baustellenampel an der Ecke zur Barbarastraße. Deren Rotsignal werde von Autofahrern aber immer wieder ignoriert oder übersehen. Bei zwei Kindern, berichtet die Schwabingerin, sei es deshalb jüngst "nur um Haaresbreite nicht zu einem wahrscheinlich tödlichen Unfall gekommen".

Bereits im Juni hatte die Leiterin der neben der Schule ansässigen Kita Lokalpolitikern von der gefährlichen Verkehrslage berichtet. Im Mobilitätsreferat jedoch hat man andere Erfahrungen gemacht. Die Situation, erklärt Sprecherin Christina Warta, könne als "unauffällig" eingestuft werden: Die Abteilung "Schulwegsicherheit" sei im Sommer mehrfach vor Ort gewesen und habe "keine Verstöße" festgestellt. Auch der Polizei seien "keine Beschwerden, Auffälligkeiten oder Erkenntnisse hinsichtlich etwaiger Geschwindigkeitsübertretungen bekannt". Dennoch wird nun geprüft, ob an der Kreuzung Infanterie- und Barbarastraße dauerhaft eine Ampel installiert werden kann - dank eines dem Referat inzwischen vorliegenden Antrags.