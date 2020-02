Als Lion Häbler 2006 den Song "Ausbürgerungsantrag" schrieb, diskutierte man in Deutschland über Leitkultur. 2019 verlangte man von ihm, diesen Song aus dem Internet zu löschen. Sein Seminarleiter eröffnete dem angehenden Lehrer, dass er sich nicht sicher war, ob man ihn so verbeamten würde.

Vor 13 Jahren hat Lion Häbler einen Brief an "die deutschen Behörden" geschrieben. Keinen Brief, den er in einen Umschlag gesteckt und zur Post gebracht hat; Lion Häbler hat einen Beat aufgenommen und einen Text dazu gerappt, wütend und polemisch, "ich scheiß auf eure Sitten und Werte" - und dann wurde der Song im Internet hochgeladen. Er trägt den Titel "Ausbürgerungsantrag" und handelt von der Wut auf einen Staat mit Grenzen und die bürokratische Hürde - den Einbürgerungstest -, die Menschen auf der Suche nach einem neuen Zuhause überwinden müssen, um offiziell als deutsch zu gelten.