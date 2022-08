Der Schulcampus in der Messestadt öffnet nicht wie geplant diesen September. Die kurzfristige Ankündigung der Verzögerung sorgt für Unmut. Am Mittwoch hatten die Eltern der zukünftigen Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums ein Schreiben des Referats für Bildung und Sport (RBS) erhalten. Darin heißt es, dass der "Bau nicht so weit fortgeschritten" sei, dass "ein sicherer und störungsfreier Schulbetrieb zum Start des neuen Schuljahres 2022/23 realisierbar sein wird". Stattdessen soll der Unterricht statt im Münchner Osten zunächst in Räumen an der Schwanthalerstraße 87/89 stattfinden.

Ob es eine nähere Alternative gebe, sei geprüft worden. Allerdings verfüge der Standort in der Ludwigsvorstadt über "die besten zur Verfügung stehenden Rahmenbedingungen". Lokalpolitikerinnen und -politiker sind empört, dass der Übergangsort so weit entfernt liegt. Außerdem, so heißt es in einem CSU-Stadtratsantrag, sei es "völlig untragbar", die Informationen "mitten in den Ferien" zu übermitteln. Mit der Verlegung der Unterrichtsräume entstünden Herausforderungen wie ein deutlich längerer Schulweg. Nur "drei Wochen", um sich auf die Situation einzustellen, seien "einfach absurd und unverantwortlich". Aus dem Referat heißt es, man wolle den Interimsbetrieb "auf die kürzest mögliche Dauer begrenzen". Wann das Gymnasium des Campus tatsächlich eröffnet wird, ist bisher unklar.