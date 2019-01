16. Januar 2019, 19:20 Uhr München heute Schulboykott für den Klimaschutz / Erfolgsautor von Kinderbuch liest im Filmtheater

Von Sara Maria Behbehani

Sie haben ihre Hausaufgaben nicht gemacht, das Buch für den Deutschunterricht nicht gelesen oder einfach keinen Bock auf Mathe. Schüler finden viele banale Gründe, um nicht zur Schule zu gehen.

Doch jetzt ist das Schwänzen zu einer Protestform geworden. Greta Thunberg, 16 Jahre alt, streikt seit 21 Wochen vor dem schwedischen Parlament für eine konsequente Klimapolitik.Die ersten drei Wochen ging sie gar nicht zur Schule, mittlerweile streikt sie jeden Freitag. Auf dem Klimagipfel in Kattowitz machte sie mit einer beeindruckenden Rede auf sich aufmerksam und warf den anwesenden Politikern vor: "Ihr seid nicht einmal erwachsen genug, die Wahrheit zu sagen."

Nicht nur in Skandinavien haben sich Schüler ihrem Protest angeschlossen. Auch in München gab es im Dezember einen Schulboykott. An diesem Freitag wollen um 11 Uhr am Geschwister-Scholl-Platz erneut Schüler unter dem Motto "Fridays for Future" protestieren, statt zu lernen. Ann-Kathrin Grunwald erzählt im Gespräch mit meinem Kollegen Jakob Wetzel, warum ihr trotz der bevorstehenden Prüfungen das Klima der Erde wichtiger ist als ihr Unterricht.

Das Wetter: Das Wetter: Anfangs noch sonnig, dann ziehen Wolken auf und es kann regnen. Höchsttemperaturen um sieben Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Gentrifizierung findet immer einen Weg Erhaltungssatzungsgebiete sollen alteingesessene Bewohner schützen. Doch ein Beispiel aus Schwabing zeigt: Die Viertel verändern sich trotzdem. Zum Artikel

Ex-Freund schlitzt junger Frau die Wange auf Der 26-Jährige soll versucht haben, seine frühere Freundin zu erstechen. Vor Gericht sagt er nur: "Ich war sauer". Zum Artikel

Eine Fassade aus dem 3-D-Drucker für das Deutsche Museum Geht es nach der Museumsleitung und den Architekten, entsteht am westlichen Isarufer ein lichtdurchlässiger und recycelbarer Eingangsbereich. Zum Artikel

