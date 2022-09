Am Dienstag machen sich 12 127 Mädchen und Buben in München erstmals auf den Weg zur Schule.

Von Kathrin Aldenhoff

Wenn am Dienstag nach den langen Sommerferien der Unterricht wieder beginnt, dann gehen in München insgesamt mehr als 121 400 Kinder und Jugendliche zur Schule, werden mehr als 12 000 Kinder eingeschult, besuchen fast 2900 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine Münchner Schulen. Die Schülerzahlen steigen, allein in München eröffnen mit diesem Schuljahr drei neue Grundschulen (SZ Plus), und auch das macht ein Problem, das Gewerkschaften und Lehrerverbände schon lange thematisieren, noch deutlicher: den Lehrermangel.

An den Mittelschulen ist die Situation am ärgsten. Dort wurde nun stadtweit am Stundenplan gekürzt, um Lehrerstunden zu sparen. Ein bisschen was hat das gebracht, sagt Bettina Betz, die Leiterin des Staatlichen Schulamtes München. Aber es gibt keine Mobile Reserve mehr für die Münchner Mittelschulen, keine Lehrerinnen und Lehrer also, die einspringen, wenn Kollegen länger ausfallen. Es gibt keine mehr, weil schon alle fest eingeplant sind: für schwangere Lehrerinnen, die in Pandemiezeiten nicht mehr vor Ort in den Schulen unterrichten dürfen. Lehrkräfte aus den Grundschulen sollen wenn nötig in den Mittelschulen aushelfen. Wie die Situation sich entwickelt, wenn der Herbst kommt und mit ihm die Krankheitswelle, mag man sich kaum vorstellen.

Und trotz dieser schwierigen Situation ist der erste Schultag für Familien ein ganz besonderer Tag: Es beginnt ein neuer Lebensabschnitt, eine neue Welt tut sich auf, die Chance zu lernen, neue Freundschaften zu schließen, vielleicht sogar fürs Leben, eigene Talente zu entdecken, zu entfalten. Wenn das kein Grund zur Freude ist!

