Der Entwurf des vierten städtischen Schulbauprogramms 2022 stößt beim Bezirksausschuss (BA) Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln auf Kritik. So zweifelt die Stadtteilvertretung an der "überfälligen Sanierungsplanung" für das Gebäude des Thomas-Mann-Gymnasiums, das über kurz oder lang an die Gmunder Straße umziehen soll. Die BA-Bedenken richten sich vor allem dagegen, dass in einem ersten Sanierungsschritt nur der Brandschutz in Angriff genommen wird. Dabei sei "weitgehend bekannt, dass die energetische Sanierung des Gebäudes längst überfällig ist", heißt es in einer einstimmig verabschiedeten BA-Stellungnahme.

Die Verschiebung der Gebäudesanierung in diesem Bereich auf unbestimmte Zeit sei "nicht annehmbar". Darüber hinaus ruft der BA die Stadtverwaltung auf, während der Generalinstandsetzung den Lärmschutz der Schüler und Schülerinnen im Auge zu behalten. Sicherzustellen sei ferner die durchgängige Nutzbarkeit der Turnhalle des Thomas-Mann-Gymnasiums durch Sportvereine. Andernfalls müssten alternative Sportstätten im Stadtteil zur Verfügung gestellt werden. Eine Planung dafür sei "mit den betroffenen Vereinen zu Beginn des Jahres 2023 vorzunehmen".