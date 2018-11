12. November 2018, 18:48 Uhr Neue Fernsehsendung "Meinen Wurstsalat verschandelst du mir nicht mit deinem Ingwer!"

Alfons Schuhbeck macht jetzt auch noch Küchenkabarett. In der ersten Folge trifft er auf Monika Gruber.

Von Franz Kotteder

Man soll ja, wenn es um Kabarett oder Comedy geht, möglichst keine Scherze vorher verraten. Aber in diesem Fall sei's mal gestattet, weil es eh schon jeder vermuten wird. Der Running Gag lautet: Ingwer! Und schon weiß man natürlich, wer der Hauptdarsteller in dieser neuen, sechsteiligen Kurzserie des Bayerischen Fernsehens sein wird. Es handelt sich selbstverständlich um Alfons Schuhbeck.

Von manchen Sachen kann der bayerische Fernsehzuschauer nicht genug kriegen, und eine davon ist der Herrscher des Münchner Platzls. Seit vielen Jahren fertigt der Bayerische Rundfunk ein unendliches Thema mit Variationen aus ihm. Die neueste heißt "Schuhbecks Küchenkabarett" und spannt den umtriebigen Koch mit Kabarettisten zusammen. Wie das aussieht, das präsentierten BR-Redakteur Thomas Kania und der Meister selbst am Montag in Schuhbecks Kochstudio am Platzl. Das Format ist schnell erklärt: Schuhbeck kocht mit Kabarettisten jeweils zwei Gerichte und plaudert dabei über Gott und die Welt, über Privates und Allgemeines, und natürlich ist da jede Menge Platz für hübsche Anekdoten aus der Welt des Kochens und der Satire.

In der ersten Folge trifft Schuhbeck auf Monika Gruber, von der er weiß: "Sie kocht nicht so dramatisch, aber schon ein bissl!" Auf jeden Fall fährt sie ihn gleich ordentlich an: "Meinen Wurstsalat verschandelst du mir nicht mit deinem Ingwer!" Später wundert sie sich, dass Schuhbeck noch immer keine Brille zum Lesen braucht. Da lächelt der mitleidig und sagt bloß ein Wort: "Ingwer!"

Auch Christine Eixenberger, große Nachwuchshoffnung des bayerischen Kabaretts, lässt sich auf die Begegnung ein, obwohl sie laut Kania auf die Einladung mit drei Worten reagierte: "Schuhbeck - Ingwer - Kindheitstrauma!" Andere, wie Günter Grünwald, haben sich in ihrer künstlerischen Vita bereits intensiver mit Schuhbeck auseinandergesetzt. Grünwald hat zum Beispiel die Figur des "Küchengotts Joe Waschl" erfunden, die einem ansatzweise sehr bekannt vorkommt.

Für den letzten Running Gag sorgt der Meister selbst mit einem Tipp für die Anwesenden, "falls Ihr mal zum Kampftrinken eingeladen seid". Vorher ein Stück Ingwer, hauchdünn geschnitten, mit etwas Olivenöl essen: "Da sind die anderen schon bewusstlos, da steht Ihr immer noch an der Bar." Ausgestrahlt wird die Serie vom kommenden Wochenende an jeweils sonntags um 17.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen. In der BR-Mediathek ist sie schon jetzt zu sehen.