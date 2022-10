Von René Hofmann, Annette Ramelsberger und Susi Wimmer

Das Rampenlicht ist sein Zuhause, egal ob Alfons Schuhbeck in seinem Eventzelt "Teatro" das Publikum unterhält, beim FC Bayern die Schöpfkelle schwingt oder in einer Kochsendung seinen geliebten Ingwer in den Schweinsbraten reibt. Licht an, Grinsen auf. Auch an diesem Mittwochmorgen versteckt er sich nicht. Aber sein Unbehagen, seine Anspannung und auch eine große Müdigkeit sind ihm anzusehen. Es ist der erste Tag von Alfons Schuhbeck vor dem Landgericht München I, wo er sich wegen Steuerhinterziehung zu verantworten hat. Das Interesse ist enorm, 24 Medien haben sich für den Prozess akkreditiert, entsprechend viele Blicke und Kameras richten sich auf den prominenten Angeklagten. Aber anders als sonst kommt dem an diesem Tag kein Lächeln über die Lippen.