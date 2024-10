Von Marla Kyriss

DER TAG IN MÜNCHEN

Die Revolution aus Elching Im Oktober 1974 öffnete in der Nähe von München das erste Möbelhaus der schwedischen Firma in Deutschland. Der Einkauf bei Ikea glich damals einem Abenteuer, war doch vieles völlig anders als bislang gewohnt. (SZ Plus)

Eine Anklage, die es in sich hat Die Staatsanwaltschaft wirft Starkoch Alfons Schuhbeck auf mehr als 100 Seiten unter anderem Insolvenzverschleppung und Subventionsbetrug bei Corona-Hilfen vor. Bemerkenswert ist, welche Verteidiger ihm mittlerweile zur Seite stehen.

„Der Wahrheit gedient“: München erinnert an Alexander Schmorell Der Mitbegründer der „Weißen Rose“ wurde am 13. Juli 1943 von den Nazis in Stadelheim ermordet. In Harlaching ist ein Platz nach ihm benannt, nun steht dort auch ein Erinnerungszeichen.

Pendler-Hauptstadt München Die Stadt rangiert weit vor Berlin oder Frankfurt am Main. Auch aus München heraus fahren regelmäßig Hunderttausende zur Arbeit. Die neuen Zahlen.

U-Bahnhof Odeonsplatz wird runderneuert Der 1971 eröffnete Verkehrsknoten ist einer der am stärksten frequentierten in München. In den kommenden Jahren sollen die komplette Technik erneuert und das Zwischengeschoss erweitert werden.

Ein totes Reh beweist noch keinen Wildunfall Ein Autofahrer verlangt knapp 3000 Euro Entschädigung, weil ihm das Tier auf die Motorhaube gesprungen sei und er dadurch zweimal die Leitplanke touchiert habe. Warum die Versicherung trotzdem nicht zahlen muss. (SZ Pus)

WEITERE NACHRICHTEN

Im Zenith Halsketten-Räuber beim Reezy-Konzert

Bahnverkehr 140 Meter lange Elektrozüge sollen von München zum Tegernsee fahren

Nähe Hauptbahnhof Lkw bleibt in Paul-Heyse-Unterführung stecken

Feuerwehrmuseum wiedereröffnet Als die Münchner U-Bahn brannte

MÜNCHEN ERLESEN

SZ Plus Filmpremiere „Hagen – im Tal der Nibelungen“ : Wenn ADHS-Siegfried wieder um sich haut Bei der Premiere von „Hagen“, eine der teuersten und aufwendigsten deutschen Produktionen überhaupt, passt der Abend zum Film: Er ist anders als erwartet. Am Ende wird der Königssohn aus Xanten nicht einmal vom Richtigen ermordet. Von Philipp Crone

SZ Plus Lage in Arztpraxen : „Viele wollen keine Kinder mehr operieren“ Acht Monate und länger müssen Patienten auf Operationstermine bei HNO-Ärzten warten. Der Mediziner Bernhard Junge-Hülsing über ein krankes System, unter dem vor allem Kinder leiden. Interview von Carolin Fries

UNSER KULTURTIPP

Kunst-Event : Was die Lange Nacht der Münchner Museen zu bieten hat Ob klassische Kunst oder avantgardistische Performance, ob Konzerte oder mitternächtliche Sinnesführung: Mehr als 100 Institutionen bieten am Samstag, 19. Oktober, ein vielfältiges Programm. Besondere Tipps zur 25. Ausgabe. Von Benedikt Karl, Andra Vahldiek

