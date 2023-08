Noch kann er in seinem Gewürzladen am Platzl kochen: Alfons Schuhbeck.

Allein diese Woche waren zwei Zivilprozesse wegen Mietschulden angesetzt, doch deutet sich zumindest für den Streit um Wohnung und Geschäftsräume eine Einigung an. Allerdings dürfte den Promi-Koch in Kürze die Ladung zum Haftantritt ereilen.

Von Susi Wimmer

Alfons Schuhbeck tut immer noch das, was er immer tut: Er kocht für den FC Bayern, unterschreibt Autogrammkarten, doziert über den Ingwer und die Kraft der Gewürze und rührt in den Kochtöpfen. Doch die Hintergrundgeräusche im Leben des einstigen Starkochs sind nicht mehr zu überhören. Noch in dieser Woche stünden Gerichtsverhandlungen wegen Mietschulden aus seinen Privat- und Geschäftsräumen an, ein Strafverfahren wegen Insolvenzverschleppung läuft - und nicht zuletzt wartet Alfons Schuhbeck auf Post von der Staatsanwaltschaft. "Wir befinden uns auf dem Weg zur Vollstreckung", sagt Oberstaatsanwältin Anne Leiding. Und meint damit die Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten, die der 74-Jährige wegen Steuerhinterziehung in naher Zukunft antreten muss.