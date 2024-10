Kann es sein, dass Schüler im Münchner Speckgürtel sehr wählerisch beim Essen sind? Vielleicht wäre es gut, ihnen einen Blick in Kriegsgebiete zu verschaffen, wo Kinder in Abfalleimern wühlen.

Kolumne von Mohamad Alkhalaf

Es ist in Bayern eine Mischung aus Glück und Zufall, wenn man nach einem Jahr eine feste Arbeitsstelle erhält, speziell dann, wenn man hierher geflüchtet ist. Und so begann ich in einer Ganztagsschule unweit von München zu arbeiten, im Herbst 2017. Damals lernte ich etwas Neues kennen: die Schüler-Mensa. Spiegeleier mit Kartoffeln und Spinat oder wahlweise Lasagne mit gemischtem Salat. Als Nachtisch Pudding oder Joghurt.