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„Schubert in Paradise“ in den KammerspielenKlanggewaltige Geisterbeschwörung

Lesezeit: 3 Min.

Jelena Kuljić, Lucy Wilke und Katharina Bach (von links) nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Jenseitsreise.
Jelena Kuljić, Lucy Wilke und Katharina Bach (von links) nehmen das Publikum mit auf eine musikalische Jenseitsreise.
Foto: Armin Smailovic

Ab ins Totenreich: Katharina Bach, Lucy Wilke und Jelena Kuljić umarmen mit der Punkrock-Band „Bitchboy“ das Biedermeiergenie Franz Schubert – und benebeln und begeistern ihr Publikum.

Kritik von Paul Schäufele

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Man kann seine Idole auf ein Podest stellen. Man kann sie von dort herunterstoßen. Oder man kann versuchen, Ihnen menschlich zu begegnen und sie zu sich holen. Katharina Bach findet noch ganz andere Wege, mit Franz Schubert umzugehen. Was die Regie führende Schauspielerin mit ihren Kolleginnen Jelena Kuljić und Lucy Wilke in „Schubert in Paradise“ macht, ist ebenso sehr Verneigung wie Umarmung, eine vielfach gebrochene, unbeirrt subjektive Sichtweise auf das revolutionäre Biedermeiergenie und eine klanggewaltige Geisterbeschwörung in den Kammerspielen.

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