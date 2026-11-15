Man kann seine Idole auf ein Podest stellen. Man kann sie von dort herunterstoßen. Oder man kann versuchen, Ihnen menschlich zu begegnen und sie zu sich holen. Katharina Bach findet noch ganz andere Wege, mit Franz Schubert umzugehen. Was die Regie führende Schauspielerin mit ihren Kolleginnen Jelena Kuljić und Lucy Wilke in „Schubert in Paradise“ macht, ist ebenso sehr Verneigung wie Umarmung, eine vielfach gebrochene, unbeirrt subjektive Sichtweise auf das revolutionäre Biedermeiergenie und eine klanggewaltige Geisterbeschwörung in den Kammerspielen.