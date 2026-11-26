Zwei Männer, zwei Flügel, ein Kampf. Die Männer, das sind der Tenor Julian Prégardien und der Bariton Konstantin Krimmel, beide in München verankert und Publikumslieblinge. Auf ihren Einsatz am Klavier warten die Pianisten Anna Gebhardt und Ammiel Bushakevitz. Der Kampf aber dreht sich um Franz Schubert. Eine Schubert-Battle wollen sich die beiden Männer in der Großen Aula der Ludwig-Maximilians-Universität liefern: auf Zuruf ein beliebiges Schubert-Lied zu singen, bekannt oder frisch vom Tablet herunter. Mehr als 600 stehen zur Auswahl.