Ein hochbetagter Mann hat am Freitagabend die Polizei in Berg am Laim beschäftigt. Der deutlich über 90 Jahre alte Münchner hatte gegen 22 Uhr über den Hausnotruf einen Pflegedienst alarmiert. Als ein Mitarbeiter wenig später die Wohnung betrat, um nachzuschauen, sei er von dem Mann mit einem „schusswaffenähnlichen Gegenstand“ bedroht worden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.