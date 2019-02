4. Februar 2019, 18:42 Uhr Schranke umfahren Autofahrer stirbt nach Kollision mit S-Bahn

Ein Autofahrer ist im Landkreis Dachau beim Zusammenstoß mit einer S-Bahn ums Leben gekommen. Der Wagen des 88-Jährigen sei am Montagmorgen an einem beschrankten Bahnübergang in Karpfhofen bei Markt Indersdorf von dem Zug erfasst worden, teilte die Polizei mit.

Zeugen hätten gesehen, dass der 88-Jährige mit seinem Pkw die geschlossene Halbschranke umfuhr, ohne davor kurz anzuhalten. Zudem missachtete er eine Ampel, die rot zeigte. Die S-Bahn, die in Richtung München unterwegs war, rammte das Auto an der Fahrerseite und schleifte es etwa 150 Meter weit mit. Der 88-Jährige aus dem Landkreis Dachau erlitt durch den Zusammenprall lebensgefährliche Verletzungen. Rettungskräfte versuchten ihn zu reanimieren, doch der Mann starb wenig später an der Unfallstelle. Nach ersten Erkenntnissen des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord wurde in der S-Bahn niemand verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuierten den Zug und bargen das Auto von den Schienen. Der Bahn- und Straßenverkehr musste vorübergehend komplett gesperrt werden.