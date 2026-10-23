In einem Einfamilienhaus an der Seestraße in Schondorf ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen, bei dem eine Person ums Leben gekommen ist. Die Ursache des Feuers ist bislang ungeklärt.

Laut Angaben der Polizei ist das Gebäude vollkommen ausgebrannt, das Feuer war bis zum Freitagmorgen gelöscht. Die Leiche könne allerdings erst geborgen werden, wenn der Dachstuhl abgetragen und ein Betreten des Gebäudes gefahrlos möglich sei, sagte eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

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Drei Menschen seien an der Adresse in Schondorf gemeldet, heißt es von der Polizei. Zwei von ihnen, ein Vater und seine Tochter, seien aber nicht im Haus gewesen, als das Feuer ausbrach. Um wen es sich bei der toten Person handelt, muss der Polizei zufolge erst noch ermittelt werden.

Die Ursache für den Brand bleibt vorläufig unklar. Bei den Ermittlungen der Kripo Fürstenfeldbruck sollen laut Polizei Brandfahnder des bayerischen Landeskriminalamts und ein Experte für Rechtsmedizin helfen.