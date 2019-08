Am frühen Donnerstagmorgen ist in Großhadern ein Wohnwagen, mit dem eine Familie mit zwei Kindern gerade in Urlaub fahren wollte, gestohlen worden. Laut Polizei hatte die Familie am Mittwoch gepackt, den Wagen dann mit einem Schloss versperrt und auf der Toemlingerstraße abgestellt. Am nächsten Morgen aber war der Wagen fort. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zwischen ein und acht Uhr morgens ein davonfahrendes Wohnwagen-Gespann bemerkt haben. Sie rät zudem, Anhänger zum Beispiel mit einem Deichselschloss oder einer Radkralle zu sichern.