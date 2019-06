30. Juni 2019, 18:34 Uhr Schörghubers Profitstreben Bier, Wohnungen und Lachse

Wo selbst Benefiz nur den Weg zu mehr Baurecht ebnet

"Die Lachse des Immobilienhändlers" (14. Juni), "Geschenk mit Nebenwirkungen" (14. Juni) und "Unbehagen am Nockherberg" (26. März):

Es ist noch gar nicht so lange her, dass der Bauträger Bayerische Hausbau durch eine "Wohltätigkeit" auffiel, als man der Stadt München für die "Aufwertung" des Kroneparks, den übrigens kaum jemand aufgewertet haben will, drei Millionen Euro schenkte. Kein ganz uneigennütziges Geschenk, wie die SZ am 23. März berichtete. Man wollte sich damit von der Verpflichtung freikaufen, in den Neubaugebieten an der Reger- und Falkenstraße Aufenthaltsflächen für Jugendliche zu schaffen, und somit eine dichtere Bebauung ermöglichen.

Und nun schon wieder eine "Wohltat" der Bayerischen Hausbau! Einen kleinen Teil desselben Geländes stellt man für ein durchaus begrüßenswertes Projekt kostenlos zur Verfügung, für das man publikumswirksam den beliebten Bayern-Star Thomas Müller einspannte, das sogenannte Sternenhaus, ein Wohnhaus für Witwen und Waisen. Und nun stellt sich heraus, dass auch diese "Wohltat" ein "Geschenk mit Nebenwirkungen" ist, wie die SZ berichtete. Ein Geschenk, das vermutlich nichts kostet, wenn der verlorene Bauplatz durch erhöhtes Baurecht, also eine dichtere Bebauung, kompensiert wird. Denn "grundsätzlich könne ein Bebauungsplan auch nachträglich noch geändert werden", sagt ein Sprecher des Baureferats.

Doch wer ist denn diese Bayerische Hausbau? Es handelt sich um ein deutschlandweit agierendes Wohnungsbauunternehmen, dem es gelungen ist, einen Wohnkomplex an der Welfenstraße zu errichten, der beim Ranking um den tristesten Neubau Münchens stets Spitzenpositionen erreicht. Das gilt auch für die Wohnungspreise. Auf dem ehemaligen Gelände der Paulaner-Brauerei an der Falkenstraße entstehen gerade aus Beton-Fertigteilen Wohnungen in Billigbauweise, aber zu Spitzenpreisen von bis zu 20 000 Euro pro Quadratmeter.

Das Unternehmen ist übrigens kein bayerischer Staatsbetrieb, worauf der Name hindeuten könnte, sondern gehört zur Schörghuber Gruppe, die neben Bier und Wohnungen auch Lachse im Pazifik vor der chilenischen Küste produziert, wie man in derselben Ausgabe der SZ lesen konnte. Auch dies - wie der Wohnungsbau mit Beton-Fertigteilen - ökologisch nicht zu vertreten, da der atlantische Lachs im Pazifik nicht vorkommt und entflohene Exemplare das biologische Gleichgewicht dort empfindlich stören können. Doch Ökologie scheint bei der Unternehmensgruppe keinen sehr hohen Stellenwert zu besitzen. Dafür stimmt der Gewinn. Die Bayerische Hausbau konnte ihn im Jahr 2018 um sagenhafte 60 Prozent steigern. Peter Klimesch, München