15. August 2019, 18:39 Uhr Schönes Wochenende Zirkus und Kino

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Woodstock-Konzert bis zum Bayernmarkt

Von Paulina Schmidt

Empfehlungen für Freitag

Das Festival in Woodstock, bei dem Musiker wie The Who, Joe Cocker und Jimi Hendrix auftraten, ist legendär. Genau 50 Jahre später soll der Geist beim Konzert "50 Jahre Woodstock - 1 Day of Peace & Music" in der Muffathalle wieder aufleben. In der Woodstock-Tribute-Band haben sich sechs Münchner zusammengefunden, die die Herzen der Fans höher schlagen lassen wollen. Los geht es um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Das Family Open Air im Kino am Olympiasee zeigt am Freitag um 16 Uhr den Film "Mia und der weiße Löwe". Dabei gilt das bayerische Biergartenprinzip: Essen mitbringen ist erlaubt, Getränke sind nicht gestattet. Geöffnet ist das Kino ab 15 Uhr.

Wer kann es sich noch leisten in der Stadt zu bleiben? Und was wird aus der Stadt, wenn die Kultur fehlt? Mit der Ausstellung "#Exist. Die ganze Stadt - eine Baustelle" lenken Kulturschaffende die Aufmerksamkeit auf die Raumnot für zeitgenössische Kunst. Die Ausstellung findet bis Sonntag täglich von elf bis 18 Uhr in der Galerie der Künstler in der Maximilianstraße 42 statt. Der Eintritt kostet drei Euro.

Für Samstag

Am Samstag beginnt der Bayernmarkt auf dem Orleansplatz. Bis zum 1. September gibt es hier täglich von zehn bis 22 Uhr bayerische Musik, Schmankerl und Kunsthandwerk.

Die freie Zirkus-Szene verbindet im zeitgenössischen Zirkus klassische Artistik und darstellende Künste. Beim "Free Man Festival" des Wannda Circus bekommt sie eine Bühne. Den Gründern des Kultur-Zirkus geht es dabei um die Offenheit für jede Kunstform. Bis Sonntag läuft das Festival, Besucher können sich verschiedene Auftritte ansehen und an Workshops, Diskussionen und Jams auf dem Gelände teilnehmen. Das Festival findet in der Völckerstraße 5 in Freimann statt, Tagestickets gibt es für 39 Euro unter wannda.de.

Der Theatron Musiksommer im Olympiapark geht in die letzte Runde. Bis Sonntag haben Besucher noch die Chance, kostenlos verschiedenste Musiker vor einer beeindruckenden Kulisse zu hören. Am Samstag wird es dabei wieder rockig. Los geht es um 19 Uhr mit dem Berliner Trio LeVent, um 20.30 Uhr spielt dann die Punkband Die Nerven.

Für Sonntag

Das Saluti da Capri liegt auf einer Steginsel im Olympiasee. Zwischen Beach Bar und Sonnenliegen können Hip-Hop-Fans hier am Sonntag das "HipHop Island Open Air" genießen. Auflegen werden unter anderem DJ Shure Shot, DJ SidekickZ und Horny Hery. Tickets gibt es für zehn Euro unter eventbrite.de.

Kaffee und ein Museumsbesuch gehören für viele Menschen zu einem gelungenen Sonntag. Verbinden kann man dies bei der Ausstellung "Kaffee Kosmos" im Deutschen Museum. Kaffee ist das Getränk, das in Deutschland am meisten konsumiert wird - noch mehr als Mineralwasser und Bier. In der Ausstellung werden Biologie, Chemie, Technik, Kultur und Ökonomie rund um die Kaffeebohne thematisiert. "Kaffee Kosmos" hat täglich von neun bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 14 Euro.

Das Bahnhofskino im Bahnwärter Thiel führt seine Filme das erste Mal in diesem Sommer unter freiem Himmel auf. Um 21 Uhr startet das Kurzfilm-Spezial mit Werken von Münchner Filmemachern. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Einen Überblick mit Links zu den Veranstaltungen gibt es im Internet unter sz.de/tipps.