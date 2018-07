26. Juli 2018, 18:54 Uhr Schönes Wochenende Wegwerfdinner und Partyschiff

Auf dem Mariahilfplatz beginnt am Samstag die Jakobidult.

Freizeittipps für die nächsten Tage - vom Ruder-Rennen bis zu den Filmkunstwochen

Von Sophia Baumann

Empfehlungen für Freitag:

Das Filmfest ist vorbei, dafür starten nun die Filmkunstwochen. Bis Mittwoch, 15. August, zeigen zehn Münchner Arthouse-Kinos ein ausgewähltes Programm. An diesem Freitag kann man um 18 Uhr "Aus dem Nichts" im Rex und "Tulpenfieber" im Rio Filmpalast sehen. Um 22.30 Uhr läuft "Belle de Jour" im City Kino.

Saal statt Straßenecke: Im Neuen Rathaus versammelt sich um 17 Uhr ein ungewöhnliches Ensemble. Das Orchester besteht aus Straßenmusikern, die der Künstler Ari Benjamin Meyers zusammengebracht hat. Sie werden unter der Leitung von Nicholas Kok im Großen Plenarsaal musizieren. Das Konzert ist das "Grande Finale" der Performance-Kunstserie "Public Art Munich".

Beim Obersendlinger Freiraumsommer auf dem ehemaligen Siemens-Parkplatz gibt es ein Fünf-Gänge-Menü, das nicht nur kostenlos, sondern auch ökologisch ist: Für das "Wegwerfdinner" werden Lebensmittel verwendet, die sonst in der Mülltonne gelandet wären. Anmeldung für das Event in der Gmunder Straße unter m@institutfuergluecksfindung.de.

Für Samstag:

Ein Flohmarkt bei Dunkelheit? Das gibt es auf dem impark-Sommerfestival im Olympiapark, das noch bis 19. August läuft. Von 17 Uhr bis Mitternacht wird am Samstag auf dem Nachtflohmarkt gestöbert und gefeilscht. Beim Streetfoodmarkt und an Bars gibt es Essen und Trinken.

Von Karussells über Antiquitäten bis zu Hendl und Crêpes - die Auer Dult bietet für die ganze Familie etwas. Am Samstag startet die Jakobidult auf dem Mariahilfplatz, sie ist täglich von zehn bis 20 Uhr geöffnet und endet am Sonntag, 5. August.

Lokale und internationale Künstler spielen auf dem kleinen "Glockenbach Blues Festival" in der Glockenbachwerkstatt. Dabei sind unter anderem Zappa und Judith von den Bluespumpm, Sänger und Organist Bob Chisolm und der Singer-Songwriter Pete Hubson. Der Eintritt zum Festival kostet 16 Euro, Einlass ist ab 18 Uhr.

Und Sonntag:

Ein ganz besonderes Lokal hat in München eröffnet: Das Partyschiff "MS Utting", das einst über den Ammersee schipperte, steht auf der Eisenbahnbrücke an der Lagerhausstraße. Wegen der statischen Herausforderungen hatte es Verzögerungen gegeben, seit Donnerstag aber läuft der Betrieb. Frühstück, Mittag- und Abendessen gibt es hier, im Maschinenraum ist eine Kleinkunstbühne untergebracht. Am Sonntag von zehn bis 22 Uhr geöffnet.

Letzte Chance, ein mehr als 66 Millionen Jahre altes Dinosaurier-Skelett im Verlagsgebäude der Süddeutschen Zeitung zu besichtigen. Dort ist der einzige bislang gefundene T-Rex im Teenager-Alter ausgestellt. Für Kinder gibt es ein Mitmach-Programm. Die Ausstellung in der Hultschiner Straße 8 ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Auf der Olympia-Regattastrecke findet um neun Uhr ein spannender Wettkampf statt: Beim Rennen um die "Munich Masters Trophy" treten die sechs besten Einer-Ruderer jeder Altersklasse gegeneinander an. Der Wettkampf ist Teil der "Euro Masters Regatta".

Noch mehr Sport, aber im Museum: Wer die Ausstellung "Größer kein Ruhm - Kleine Bilder vom Sport" noch nicht gesehen hat, sollte an diesem Sonntag die letzte Gelegenheit nutzen. Es geht um die Rezeption antiker Sportbilder in der heutigen Zeit, zahlreiche Vasenbilder und Münzen sind zu sehen. Die Ausstellung in der Staatlichen Antikensammlung ist von zehn bis 17 Uhr geöffnet.

